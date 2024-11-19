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Лікар розповів, що щоденне вживання цього суперфуду допоможе уникнути хвороб

Чим корисна куркума для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Куркума є улюбленою спецією багатьох та відома тим, що додає їжі кольору, смаку та поживних речовин. Лікар розповів, що така спеція здатна захищати організм від багатьох небезпечних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал відомого американського лікаря Еріка Берга.

  • підтримує слизову оболонку кишечника

 лікуванні жирової хвороби печінки завдяки своїм антиоксидантним ефектам і детоксикаційним властивостям. Крім того, інші дослідження показують, що куркума може допомогти полегшити біль.

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