Лікар розповів, що щоденне вживання цього суперфуду допоможе уникнути хвороб

Куркума є улюбленою спецією багатьох та відома тим, що додає їжі кольору, смаку та поживних речовин. Лікар розповів, що така спеція здатна захищати організм від багатьох небезпечних хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал відомого американського лікаря Еріка Берга.
лікуванні жирової хвороби печінки завдяки своїм антиоксидантним ефектам і детоксикаційним властивостям. Крім того, інші дослідження показують, що куркума може допомогти полегшити біль.
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