Врач рассказал, что ежедневное употребление этого суперфуда поможет избежать болезней

Куркума является любимой специей многих и известна тем, что придает еде цвет, вкус и питательные вещества. Врач рассказал, что такая специя способна защищать организм от многих опасных заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал известного американского врача Эрика Берга.
лечении жировой болезни печени благодаря своим антиоксидантным эффектам и детоксикационным свойствам. Кроме того, другие исследования показывают, что куркума может помочь облегчить боль.
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