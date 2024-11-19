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Врач рассказал, что ежедневное употребление этого суперфуда поможет избежать болезней

Чем полезна куркума для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Куркума является любимой специей многих и известна тем, что придает еде цвет, вкус и питательные вещества. Врач рассказал, что такая специя способна защищать организм от многих опасных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал известного американского врача Эрика Берга.

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лечении жировой болезни печени благодаря своим антиоксидантным эффектам и детоксикационным свойствам. Кроме того, другие исследования показывают, что куркума может помочь облегчить боль.

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