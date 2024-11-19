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Врач рассказал, что ежедневное употребление этого суперфуда поможет избежать болезней

Вторник 19 ноября 2024 11:35
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Врач рассказал, что ежедневное употребление этого суперфуда поможет избежать болезней Чем полезна куркума для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Куркума является любимой специей многих и известна тем, что придает еде цвет, вкус и питательные вещества. Врач рассказал, что такая специя способна защищать организм от многих опасных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал известного американского врача Эрика Берга.

Чем полезна куркума

Существуют разные способы добавления куркумы в блюда. Вы можете наслаждаться органическим корнем куркумы непосредственно или выбрать его в виде добавки.

По словам врача, куркумин является лишь одним из многих фитонутриентов в куркуме.

Доктор Бергс предполагает, что если вы выбираете органику и приобретаете свежий корень куркумы, то его следует "есть два или три таких в день, чтобы предотвратить многие проблемы". Он также рекомендует увеличить потребление черного или белого перца, поскольку он улучшает способность организма усваивать куркуму.

Имейте в виду, что фитонутриенты куркумы чувствительны к теплу. Поэтому приготовление пищи с куркумой может сделать их менее эффективными.

Потенциальные преимущества куркумы для здоровья:

  • увеличивает глутатион
  • оказывает мощное влияние на мозг и нервную систему
  • влияет на сердечно-сосудистую систему
  • действует как противомикробное, антибактериальное и противовирусное средство
  • демонстрирует большую пользу при проблемах кожи
  • помогает защитить печень
  • поддерживает слизистую кишечника
  • помогает защитить ДНК
  • защищает клетки во время химио- или лучевой терапии и может повысить эффективность лечения
  • поддерживает эндокринную систему

Глутатион является мощным антиоксидантом в организме, предлагая множество преимуществ, таких как защита от болезней, замедление прогрессирования рака и повышение чувствительности к инсулину.

Последние исследования показывают, что куркума может повысить уровень глутатиона в организме. А он помогает в лечении жировой болезни печени благодаря своим антиоксидантным эффектам и детоксикационным свойствам. Кроме того, другие исследования показывают, что куркума может помочь облегчить боль.

Куркума также известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут поддерживать здоровое пищеварение.

Считается, что куркума предоставляет дополнительные преимущества, такие как снижение уровня холестерина и кровяного давления, вероятно из-за ее влияния на кровоток.

Потенциальные риски

Как вы решили принимать куркумин в добавках, то нужно пить по одной капсуле каждый день, лучше во время еды, и не превышайте рекомендованную дозу. Помните, что пищевые добавки не должны заменять разнообразное и сбалансированное питание или здоровый образ жизни.

Несмотря на то, что куркума имеет многочисленные преимущества для здоровья, важно отметить, что это не "чудодейственный раствор". .

Кроме того, тем, кто принимает лекарство для разжижения крови, следует избегать высоких доз куркумы.

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