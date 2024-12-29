Лікар розповів, що обов'язково потрібно їсти та пити після вживання алкоголю

Після вживання алкоголю потрібно обирати корисні продукти, які будуть знижувати рівень цукру в крові та сприяти покращенню травлення. Лікар назвав фрукт, який здатний відновити гідратацію організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Газовані напої, солодка випічка та надмірно солоні продукти є найневдалішими закусками при вживанні алкоголю.
В газованій воді міститься вуглекислий газ, який подразнює слизову оболонку шлунка, тим самим підвищуючи швидкість всмоктування спирту. В результаті людина швидко п'яніє і випиває набагато більше.
Раніше ендокринолог розповідала, що обов'язково потрібно з'їсти та випити перед святковим застілля.
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