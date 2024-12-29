Лікар розповів, що обов'язково потрібно їсти та пити після вживання алкоголю

Що їсти після вживання алкоголю

Чим не можна запивати алкоголь

Газовані напої, солодка випічка та надмірно солоні продукти є найневдалішими закусками при вживанні алкоголю.

В газованій воді міститься вуглекислий газ, який подразнює слизову оболонку шлунка, тим самим підвищуючи швидкість всмоктування спирту. В результаті людина швидко п'яніє і випиває набагато більше.