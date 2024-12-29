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Врач рассказал, что обязательно нужно есть и пить после употребления алкоголя

Врач рассказал, что есть и пить после употребления алкоголя (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После употребления алкоголя нужно выбирать полезные продукты, которые будут снижать уровень сахара в крови и способствовать улучшению пищеварения. Врач назвал фрукт, который способен восстановить гидратацию организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что есть после употребления алкоголя

Чем нельзя запивать алкоголь

Газированные напитки, сладкая выпечка и чрезмерно соленые продукты являются самыми неудачными закусками при употреблении алкоголя.

В газировке содержится углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка, тем самым повышая скорость всасывания спирта. В результате человек быстро пьянеет и выпивает намного больше.

 

Ранее эндокринолог рассказывала, что обязательно нужно съесть и выпить перед праздничным застолье.

Также мы писали о диете, которая способна многим улучшить состояние организма.

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