Врач рассказал, что обязательно нужно есть и пить после употребления алкоголя

После употребления алкоголя нужно выбирать полезные продукты, которые будут снижать уровень сахара в крови и способствовать улучшению пищеварения. Врач назвал фрукт, который способен восстановить гидратацию организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Газированные напитки, сладкая выпечка и чрезмерно соленые продукты являются самыми неудачными закусками при употреблении алкоголя.
В газировке содержится углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка, тем самым повышая скорость всасывания спирта. В результате человек быстро пьянеет и выпивает намного больше.
Ранее эндокринолог рассказывала, что обязательно нужно съесть и выпить перед праздничным застолье.
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