Лікар розповів, що може бути від однієї банки енергетика на тиждень

Чому енергетики шкідливі?

Лікар розповів, що у Журналі Американської Кардіологічної Асоціації опубліковано дуже добре дослідження. Там порівнювали показники людей, яким давали пити солодкий кофеїновий напій та енергетик. Рівень кофеїну в обох напоях був однаковим.

Зміни електропровідності серця та достовірне підвищення артеріального тиску було зафіксовано саме в тій групі, яка пила енергетики. Все через те, що в енергетиках купа додаткових речовин, які впливають як на серце (звідси і порушення електропровідності – прямий шлях до фібриляції та раптової смерті), так і на нирки (а це дає неконтрольовані стрибки тиску – ризик судинних) катастроф на зразок інсульту.

Навіть одна банка на тиждень шкідлива?

Навіть вживання однієї банки на тиждень суттєво збільшує ризик серцево-судинних проблем. Можуть виникнути психічні розлади, тремор, запаморочення, міалгія.

"Сьогодні ти випив і все ок, а завтра у найнеочікуваніший момент горизонт попливе. Так що відразу відкидаємо коментарі "я п'ю, і мені норм". Я теж пив, і мені норм, але хто з нас наступного разу опиниться в групі тих 8% (дані досліджень)", - написав Божко.

Також енергетики ушкоджують ендотелій судин, що провокує безліч відстрочених проблем - від ранкових набряків, панкреатиту до аутоімунних та серцево-судинних захворювань.

А вживання енергетиків значно збільшує ризик суїцидальних намірів.

"Отже, перед тим, як відкрити баночку солодкого енергетичного напою, подумайте, яку ціну ви можете заплатити. І ця ціна однаково висока в передовому бліндажі і в тиловому нічному клубі!" – резюмував медик.