Врач рассказал, что может быть от одной банки энергетика в неделю

Почему энергетики вредны?

Врач рассказал, что в Журнале Американской Кардиологической Ассоциации опубликовано очень хорошее исследование. Там сравнивали показатели людей, которым давали пить сладкий кофеиновый напиток и энергетик. Уровень кофеина в обоих напитках был одинаковым.

Изменения электропроводности сердца и достоверное повышение АД были зафиксированы именно в той группе, которая пила энергетики. Все из-за того, что в энергетиках куча дополнительных веществ, которые влияют как на сердце (отсюда и нарушение электропроводности – прямой путь к фибрилляции и внезапной смерти), так и на почки (а это дает неконтролируемые скачки давления – риск сосудистых) катастроф вроде инсульта.

Даже одна банка в неделю вредна?

Даже употребление одной банки в неделю существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем. Могут возникнуть психические расстройства, тремор, головокружение, миалгия.

"Сегодня ты выпил и все ок, а завтра в самый неожиданный момент горизонт поплывет. Так что сразу отвергаем комментарии "я пью, и мне норм". Я тоже пил, и мне норм, но кто из нас в следующий раз окажется в группе тех же 8% (данные исследований)", - написал Божко.

Также энергетики повреждают эндотелий сосудов, что провоцирует множество отсроченных проблем - от утренних отеков, панкреатита до аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний.

А еще употребление энергетиков значительно увеличивает риск суицидальных намерений.

"Итак, перед тем, как открыть баночку сладкого энергетического напитка, подумайте, какую цену вы можете заплатить. И эта цена одинаково высока в самом передовом блиндаже и в самом тыловом ночном клубе!" - резюмировал медик.