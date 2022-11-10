Лікар розповів, кому не можна їсти суші та роли
Кому не можна їсти суші та роли (колаж РБК-Україна)
Всім любителям суші та ролів потрібно знати, що існує небезпека при вживанні сирої риби. Якщо ви раптом побачите на ній паразитів – потрібно такий продукт одразу ж викинути.
Про це розповіла гастроентеролог Алла Курилець на сторінці "Доказові батьки" у Facebook.
Що робити, щоб убезпечити себе від захворювань
- якщо візуально бачите паразитів – потрібно одразу викидати.
- риба має бути приготовлена при температурі 60 градусів, паразити гинуть через 30 секунд, а далі рибу готуємо до повної готовності;
- для любителів слабосолоної риби – попередньо її потрібно заморозити й просолити.
Правила та види заморозки
- швидке заморожування від 3 до 10 см сировини на годину -5 до -25 градусів - це оптимальний режим;
- глазурування (щоб довше зберігався продукт і не був пошкоджений під час транспортування) або заморожування
- -20 градусів за Цельсієм 7 днів
- -35градусів за Цельсієм 15 годин
- -35 градусів за Цельсієм до твердого стану
Кому не можна їсти свіжу рибу (вона має бути термічно оброблена)
- вагітним
- маленьким дітям
- людям похилого віку
- при ослабленому імунітеті (онкопатології, ВІЛ інфікованим)
Любителям суші та ролів, карпачо варто знати, що така риба має бути замаринована, а потім заморожена.
Як правильно вибирати рибу
- Тушка має бути гладкою, щільною, еластичною. При натисканні вм'ятина має бути й одразу відновитися.
- Зябра мають бути червоного кольору.
- Щільно прилегла луска.
- Очі не повинні бути каламутні та сухі.
- На животі повинно бути жовтих ділянок, оскільки це окислені жири.
- Має бути сертифікат, де вказано дату та місце вилову.
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