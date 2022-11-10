Врач рассказал, кому нельзя есть суши и роллы
Кому нельзя есть суши и роллы (коллаж РБК-Украина)
Всем любителям суши и роллов нужно знать, что существует опасность при употреблении сырой рыбы. Если вы вдруг увидите на ней паразитов - нужно такой продукт сразу же выбросить.
Об этом рассказала гастроэнтеролог Алла Курилец на странице "Доказові батьки" в Facebook.
Что делать, чтобы обезопасить себя от заболеваний
- если визуально видите паразитов – нужно сразу выбрасывать.
- рыба должна быть приготовлена при температуре 60 градусов, паразиты погибают через 30с, а дальше рыбу готовим к полной готовности;
- для любителей слабосоленой рыбы – предварительно ее нужно заморозить и просолить.
Правила и виды заморозки
- быстрая заморозка от 3 до 10 см сырья в час -5 до -25 градусов - это оптимальный режим;
- глазирование (чтобы дольше хранился продукт и не был поврежден при транспортировке) или заморозка
- -20 градусов по Цельсию 7 дней
- -35градусов по Цельсию 15 часов
- -35 градусов по Цельсию до твердого состояния
Кому нельзя есть свежую рыбу (она должна быть термически обработана)
- беременным
- маленьким детям
- пожилым людям
- при ослабленном иммунитете (онкопатологии, ВИЧ инфицированным)
Любителям суши и роллов, карпаччо стоит знать, что такая рыба должна быть замаринована, а потом заморожена.
Как правильно выбирать рыбу
- Тушка должна быть гладкой, плотной, эластичной. При надавливании вмятина должна быть и сразу восстановиться.
- Жабры должны быть красного цвета.
- Плотно прилегающая чешуя.
- Глаза не должны быть мутные и сухие.
- На животе не должно быть желтых участков, потому что это окисленные жиры.
- Должен быть сертификат, где указана дата и место отлова.
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