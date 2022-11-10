ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач рассказал, кому нельзя есть суши и роллы

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 12:54
Врач рассказал, кому нельзя есть суши и роллы Кому нельзя есть суши и роллы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Всем любителям суши и роллов нужно знать, что существует опасность при употреблении сырой рыбы. Если вы вдруг увидите на ней паразитов - нужно такой продукт сразу же выбросить.

Об этом рассказала гастроэнтеролог Алла Курилец на странице "Доказові батьки" в Facebook.

Что делать, чтобы обезопасить себя от заболеваний

  • если визуально видите паразитов – нужно сразу выбрасывать.
  • рыба должна быть приготовлена ​​при температуре 60 градусов, паразиты погибают через 30с, а дальше рыбу готовим к полной готовности;
  • для любителей слабосоленой рыбы – предварительно ее нужно заморозить и просолить.

Правила и виды заморозки

  • быстрая заморозка от 3 до 10 см сырья в час -5 до -25 градусов - это оптимальный режим;
  • глазирование (чтобы дольше хранился продукт и не был поврежден при транспортировке) или заморозка
  • -20 градусов по Цельсию 7 дней
  • -35градусов по Цельсию 15 часов
  • -35 градусов по Цельсию до твердого состояния

Кому нельзя есть свежую рыбу (она должна быть термически обработана)

  • беременным
  • маленьким детям
  • пожилым людям
  • при ослабленном иммунитете (онкопатологии, ВИЧ инфицированным)


Любителям суши и роллов, карпаччо стоит знать, что такая рыба должна быть замаринована, а потом заморожена.

Как правильно выбирать рыбу

  • Тушка должна быть гладкой, плотной, эластичной. При надавливании вмятина должна быть и сразу восстановиться.
  • Жабры должны быть красного цвета.
  • Плотно прилегающая чешуя.
  • Глаза не должны быть мутные и сухие.
  • На животе не должно быть желтых участков, потому что это окисленные жиры.
  • Должен быть сертификат, где указана дата и место отлова.

Читайте также, что названа самая опасная в магазине рыба.

Ранее врачи рассказали, что будет с организмом, если часто есть рыбу.

Читайте РБК-Украина в Google News
риба