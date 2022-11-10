Паразити та важкі метали. Названо найнебезпечнішу в магазині рибу
Фото: Лікар назвала найнебезпечнішу рибу (РБК-Україна)
Рибу люблять багато хто з нас, але не забувайте, що в ній можуть бути паразити та важкі метали. Найбільшу небезпеку несе свіжа риба, тому готувати її треба за 60 градусів, тоді паразити через 30 секунд помирають.
Яка риба є найбільшою небезпекою розповіла гастроентеролог Алла Курилець на сторінці "Доказові батьки" у Facebook.
Які риби найнебезпечніші для здоров'я
- річкова (коропові породи): лящ, карась, короп, лінь
- лосось фермерський, морський лящ, арктичний голець, тілапія, анчоус, осетрина.
В яких рибах можуть бути важкі метали:
- Ртуть може бути в скумбрії, тунці, карасі, щуці, окуні.
- Свинець може бути в карасі, окуні, лящі.
- Антибіотики у форелі та сьомзі.
- Пестициди можуть бути в коропі та щуці.
- Кадмій у раках, мідіях, устрицях.
- Причому чим старша риба – тим більше накопичення важких металів.
Найчистіша риба, це травоїдна, яка плавала в океані. Пам'ятайте, що ви маєте право вимагати сертифікат правильної безпеки, заморозки, приготування риби.
Як правильно вибирати рибу
- Тушка має бути гладкою, щільною, еластичною. При натисканні вм'ятина має бути й одразу відновитися.
- Зябра мають бути червоного кольору.
- Щільно прилегла луска.
- Очі не повинні бути каламутні та сухі.
- На животі повинно бути жовтих ділянок, оскільки це окислені жири.
- Має бути сертифікат, де вказано дату та місце вилову.
Раніше лікарі розповіли, що буде з організмом, якщо часто їсти рибу.
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