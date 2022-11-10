Врач рассказал, с какого возраста детям можно давать суши: это важно знать

Суши завоевали огромную популярность по всему миру. Обычно люди с удовольствием лакомятся этим японским деликатесом в кафе, ресторанах и дома. Часто дети тоже хотят попробовать такое блюдо, но не всем можно давать.

Чем опасны суши

В сушах есть рыба и морепродукты, которые термически необработаны. Важно, что детям до 5 лет нельзя давать свежую рыбу из-за очень высокого риска опасных инфекций. Речь идет о соленой, слабосоленой, вяленой рыбе и икре.

Также врач говорит, что следует избегать сортов рыбы, которые содержат много тяжелых металлов (акула, рыба-меч, некоторые сорта тунца).

К тому же при приготовлении риса для суш используется заправка с сахаром, солью и рисовым уксусом. Но нужно помнить, что эти продукты следует ограничивать для детей до 1 года - соль и 2 - сахар.

Кроме того, в сушах есть аллергены, такие как рыба, морепродукты, кунжут, соевый соус (соя) и сливочный сыр.

В каком возрасте ребенку можно давать суши

Домашние суши можно давать ребенку с 6-8 месяцев. Все зависит от того, может ли ребенок есть такие кусочки. В них можно положить обычный рис и термически обработанную рыбку или морепродукты, которые ребенок уже пробовал.

Добавить можно филадельфию или другой не очень соленый сливочный сыр и авокадо.

Готовые купленные суши педиатр советует давать осторожно деткам с года. Для начала можно попробовать суши без рыбы и морепродуктов. Или можно заказать суши с термически обработанной рыбой или морепродуктами (жареный лосось или креветка). Лучше выбирать суши без икры.

Важно заказывать только в проверенных местах, где продукты действительно свежие.

Родители должны знать, что соевый соус до года точно нельзя давать ребенку.

"А лучше до 3 лет не давать. В соевом соусе очень много соли! С года можно добавлять при приготовлении, где-то 1-2 мл на блюдо. Но все же, это не лучший вариант для деток", - написал врач.