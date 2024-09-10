Експерт розповів, як алкоголь шкодить жіночому здоров'ю та які хвороби викликає

Алкоголь у досить великих кількостях може негативно впливати на організм жінок. Як виявилось, такий напій може мати вплив на менструальний цикл жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
що алкоголь також може впливати на менструальний цикл, а також погіршувати інші захворювання, такі як синдром полікістозних яєчників та ендометріоз. Він попередив, що у жінок, які також надмірно п’ють, менопауза може настати раніше.
Алкоголь - це головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років та сьома причина для всіх вікових груп у світі.
Утримуйтесь від вживання алкоголю на тиждень або місяць та прослідкуйте, як ви себе почуваєте фізично й емоційно. Перерва може стати хорошим способом почати менше пити.
Проаналізуйте, що викликає у вас бажання пити - якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови.
Раніше ми повідомляли, що гірше для здоров'я - алкоголь чи сигарети.
Також ми писали, що станеться з організмом, якщо кожного дня пити пиво.