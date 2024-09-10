Эксперт рассказал, как алкоголь вредит женскому здоровью и какие болезни вызывает

Влияние алкоголя на организм женщин

что алкоголь также может влиять на менструальный цикл, а также усугублять другие заболевания, такие как синдром поликистозных яичников и эндометриоз. Он предупредил, что у женщин, также чрезмерно пьющих, менопауза может наступить раньше.

Алкоголь - это главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет и седьмая причина для всех возрастов в мире.

Удерживайтесь от употребления алкоголя на неделю или месяц и проследите, как вы себя чувствуете физически и эмоционально. Перерыв может стать хорошим способом начать меньше пить.

Проанализируйте, что вызывает у вас желание пить - если определенные люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа.