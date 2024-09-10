RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт рассказал, как алкоголь вредит женскому здоровью и какие болезни вызывает

Как алкоголь вредит женскому организму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Алкоголь в достаточно больших количествах может оказывать негативное влияние на организм женщин. Как оказалось, такой напиток может повлиять на менструальный цикл женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Влияние алкоголя на организм женщин

что алкоголь также может влиять на менструальный цикл, а также усугублять другие заболевания, такие как синдром поликистозных яичников и эндометриоз. Он предупредил, что у женщин, также чрезмерно пьющих, менопауза может наступить раньше.

Алкоголь - это главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет и седьмая причина для всех возрастов в мире.

Удерживайтесь от употребления алкоголя на неделю или месяц и проследите, как вы себя чувствуете физически и эмоционально. Перерыв может стать хорошим способом начать меньше пить.

Проанализируйте, что вызывает у вас желание пить - если определенные люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеНапитки