Эксперт рассказал, как алкоголь вредит женскому здоровью и какие болезни вызывает
Алкоголь в достаточно больших количествах может оказывать негативное влияние на организм женщин. Как оказалось, такой напиток может повлиять на менструальный цикл женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Влияние алкоголя на организм женщин
Алкоголь может препятствовать выработке и балансу основных женских половых гормонов эстрогена и прогестерона.
Эксперт по гормональному здоровью Майк Кочис рассказал, что алкоголь также может влиять на менструальный цикл, а также усугублять другие заболевания, такие как синдром поликистозных яичников и эндометриоз. Он предупредил, что у женщин, также чрезмерно пьющих, менопауза может наступить раньше.
Алкоголь оказывает влияние на эндокринную систему и способность организма регулировать гормоны.
"Это может сильно повлиять на стабильность вашего настроения и репродуктивное здоровье, особенно молодых женщин, чья репродуктивная система все еще развивается", - отметил эксперт.
Все знают, что категорически нельзя пить алкоголь во время беременности, поскольку это может привести к выкидышу.
К тому же, алкоголь также может повлиять на фертильность и осложнить зачатие.
Алкоголь влияет на высвобождение гормонов, регулирующих овуляцию - лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона, что в свою очередь может увеличить риск бесплодия.
Что следует знать
Алкоголь - это главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет и седьмая причина для всех возрастов в мире.
Возраст, генетика и общее состояние здоровья могут оказывать влияние на то, как алкоголь влияет на гормоны человека. Человек с имеющимися заболеваниями может быть более уязвим к негативному воздействию алкоголя.
Удерживайтесь от употребления алкоголя на неделю или месяц и проследите, как вы себя чувствуете физически и эмоционально. Перерыв может стать хорошим способом начать меньше пить.
Проанализируйте, что вызывает у вас желание пить - если определенные люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа.
Раньше мы сообщали, что хуже для здоровья - алкоголь или сигареты.
Также мы писали, что произойдет с организмом, если каждый день пить пиво.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.