Эксперт рассказал, как алкоголь вредит женскому здоровью и какие болезни вызывает

Алкоголь в достаточно больших количествах может оказывать негативное влияние на организм женщин. Как оказалось, такой напиток может повлиять на менструальный цикл женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Влияние алкоголя на организм женщин

Алкоголь может препятствовать выработке и балансу основных женских половых гормонов эстрогена и прогестерона.

Эксперт по гормональному здоровью Майк Кочис рассказал, что алкоголь также может влиять на менструальный цикл, а также усугублять другие заболевания, такие как синдром поликистозных яичников и эндометриоз. Он предупредил, что у женщин, также чрезмерно пьющих, менопауза может наступить раньше.

Алкоголь оказывает влияние на эндокринную систему и способность организма регулировать гормоны.

"Это может сильно повлиять на стабильность вашего настроения и репродуктивное здоровье, особенно молодых женщин, чья репродуктивная система все еще развивается", - отметил эксперт.

Все знают, что категорически нельзя пить алкоголь во время беременности, поскольку это может привести к выкидышу.

К тому же, алкоголь также может повлиять на фертильность и осложнить зачатие.

Алкоголь влияет на высвобождение гормонов, регулирующих овуляцию - лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона, что в свою очередь может увеличить риск бесплодия.

Что следует знать

Алкоголь - это главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет и седьмая причина для всех возрастов в мире.

Возраст, генетика и общее состояние здоровья могут оказывать влияние на то, как алкоголь влияет на гормоны человека. Человек с имеющимися заболеваниями может быть более уязвим к негативному воздействию алкоголя.

Удерживайтесь от употребления алкоголя на неделю или месяц и проследите, как вы себя чувствуете физически и эмоционально. Перерыв может стать хорошим способом начать меньше пить.

Проанализируйте, что вызывает у вас желание пить - если определенные люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа.