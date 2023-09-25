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Лікар розповів, чи може замінити стевія цукор, і кому її категорично не можна

Фото: Чи корисна стевія для здоров'я (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Через велике поширення діабету та ожиріння українці почали цікавитися цукрозамінниками. На ринку товарів для людей з діабетом є кілька варіантів (натуральних та штучних). Стевія відноситься саме до натуральних.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Що потрібно знати про стевію

Це трав'яна рослина, яка росте переважно у субтропічних чи тропічних регіонах. В англомовних країнах її називають солодколистником (sweetleaf) через солодкий смак листя цієї рослини.

У давнину індіанці Центральної та Південної Америки додавали листя стевії до чаю мате для підсолоджування останнього. Зараз зі стевії роблять порошок або таблетки, які можна додавати у випічку, чай чи каву.

Чи підвищує стевія цукор у крові

Діабетики можуть бути спокійні, оскільки солодкуватий смак забезпечується речовиною під назвою стевіозид. Він не є вуглеводом, він просто солодкий на смак, але значно солодший від звичайного цукру.

Чим стевія краща за інших підсолоджувачів?

  • Стевія безпечніша за штучні підсолоджувачі (аспартам, ацесульфам, цикламат, сахарин), які при тривалому прийомі можуть підвищувати ризик утворення злоякісних пухлин і вражати печінку
  • Вона не викликає здуття кишківника, як, наприклад, фруктоза
  • Також має здатність знижувати холестерин, таким ефектом не можуть похвалитися інші замінники цукру

Кому не можна вживати стевію

Її не рекомендується вживати вагітним, особам з неконтрольованою гіпертонією та особам, які вживають ліки для зниження холестерину.

 

Раніше дієтолог розповіла, що потрібно їсти для здоров'я мозку, а що – категорично не можна.

Читайте також чим харчуватися восени, щоб зміцнити сили організму.

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