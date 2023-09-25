Лікар розповів, чи може замінити стевія цукор, і кому її категорично не можна

Що потрібно знати про стевію

Це трав'яна рослина, яка росте переважно у субтропічних чи тропічних регіонах. В англомовних країнах її називають солодколистником (sweetleaf) через солодкий смак листя цієї рослини.

У давнину індіанці Центральної та Південної Америки додавали листя стевії до чаю мате для підсолоджування останнього. Зараз зі стевії роблять порошок або таблетки, які можна додавати у випічку, чай чи каву.

Чи підвищує стевія цукор у крові

Діабетики можуть бути спокійні, оскільки солодкуватий смак забезпечується речовиною під назвою стевіозид. Він не є вуглеводом, він просто солодкий на смак, але значно солодший від звичайного цукру.

Чим стевія краща за інших підсолоджувачів?

Стевія безпечніша за штучні підсолоджувачі (аспартам, ацесульфам, цикламат, сахарин), які при тривалому прийомі можуть підвищувати ризик утворення злоякісних пухлин і вражати печінку

Вона не викликає здуття кишківника, як, наприклад, фруктоза

Також має здатність знижувати холестерин, таким ефектом не можуть похвалитися інші замінники цукру

Кому не можна вживати стевію

Її не рекомендується вживати вагітним, особам з неконтрольованою гіпертонією та особам, які вживають ліки для зниження холестерину.