Лікар розповів, чи може замінити стевія цукор, і кому її категорично не можна

Через велике поширення діабету та ожиріння українці почали цікавитися цукрозамінниками. На ринку товарів для людей з діабетом є кілька варіантів (натуральних та штучних). Стевія відноситься саме до натуральних.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Це трав'яна рослина, яка росте переважно у субтропічних чи тропічних регіонах. В англомовних країнах її називають солодколистником (sweetleaf) через солодкий смак листя цієї рослини.
У давнину індіанці Центральної та Південної Америки додавали листя стевії до чаю мате для підсолоджування останнього. Зараз зі стевії роблять порошок або таблетки, які можна додавати у випічку, чай чи каву.
Діабетики можуть бути спокійні, оскільки солодкуватий смак забезпечується речовиною під назвою стевіозид. Він не є вуглеводом, він просто солодкий на смак, але значно солодший від звичайного цукру.
Її не рекомендується вживати вагітним, особам з неконтрольованою гіпертонією та особам, які вживають ліки для зниження холестерину.
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