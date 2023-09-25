Врач рассказал, может ли заменить стевия сахар, и кому ее категорически нельзя

Из-за большого распространения диабета и ожирения украинцы стали интересоваться сахарозаменителями. На рынке товаров для людей с диабетом есть несколько вариантов (натуральных и искусственных). Стевия относится именно к натуральным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.
Это травяное растение, которое растет преимущественно в субтропических или тропических регионах. В англоязычных странах ее называют солодколистником (sweetleaf) из-за сладкого вкуса листьев этого растения.
В древние времена индейцы Центральной и Южной Америки добавляли листья стевии к чаю мате для подслащения последнего. Сейчас из стевии делают порошок или таблетки, которые можно добавлять в выпечку, чай или кофе.
Диабетики могут быть спокойны, так как сладковатый вкус обеспечивается веществом под названием стевиозид. Он не является углеводом, он просто сладок по вкусу, но значительно слаще обычного сахара.
Ее не рекомендуется употреблять беременным, лицам с неконтролируемой гипертонией и лицам, употребляющим лекарства для снижения холестерина.
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