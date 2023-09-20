Час змін. Чим харчуватися восени, щоб зміцнити сили організму

В Україні вже на повну силу вступила у свої права осінь, а з нею настав час зміцнити захисні сили організму.

Як це зробити і чим потрібно харчуватися, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook дієтолога Оксани Скиталінської.

Що можна зробити для свого організму восени

Не захоплюйтеся надмірно жирами і, особливо, оліями, вживайте їх у міру: 1-2 столові ложки на день і тільки, як доповнення до готових страв. І лише нерафіновані.

Збільште кількість лецитину та фосфоліпідів у раціоні

Багато лецитину та фосфоліпідів у жовтках яєць- 6,5 грамів; у цілих яйцях - 3,4 грами, але жовтки яєць повинні бути при цьому рідкі, варене яйце, або яєчня-глазунья. Або гоголь-моголь із помитих з милом перепелиних яєць: 2 шт. на день, можна навіть додати трохи цукру, щоб покращити смак.

Купуйте аптечний лецитин, доповніть їм свій раціон протягом місяця, є багато українських виробників. Крім мембран клітин, при цьому оздоровіть і свою печінку та покращіть синтез холестерину.

Захистіть свої мембрани від окиснення . Такими захисниками є кверцитин. Його не обов'язково купувати в аптеці, бо він міститься в цибулі та настої з лушпиння цибулі. Візьміть одну столову ложку порізаного чистого лушпиння на склянку окропу (томіть на слабкому вогні 5 хвилин, охолодіть, процідіть і пийте по одній склянці на день). Кверцети має надзвичайно сильну протизапальну дію.

Окрім кверцитину захисниками мембран є рослинні феноли. Це ягоди смородини, чорниці, малини, зелений чай, свіжа капуста і морська капуста.

Особливе значення мають Омега3 жири. Вони покращують структуру клітинних мембран, викликають синтез протизапальних речовин. Така здорова мембрана краще пропускає глюкозу та інші біологічно активні речовини усередину клітини. Тому вживайте горіхи, насіння льону, морську рибу та риб'ячий жир.

Не забувайте, що для роботи клітин потрібно білок. Дефіцит білка завжди призводить до імунодефіциту, тобто послаблення імунної системи.

Приклади їжі для сніданку

Оксана Скиталінська рекомендує приготувати на сніданок не смажені до коричневого кольору грінки, а яйця пашот з тостом, а також овочевий салат з ложкою оливкової олії або сметаною та склянку зеленого чаю з лимоном, а на десерт візьміть жменю ягід.

Замість масла намажте на хліб тонкий шар сала. Жири, що входять до складу сала мають виняткову біологічну активність: вони стимулюють синтез білків і жирів, підвищують стійкість організму проти інфекційних захворювань, підтримують активність ферментів і виконують багато інших функцій.