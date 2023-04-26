Лікар розповів, чи корисна рисова каша, і кому її їсти не можна

Що потрібно знати про рис

У рисі містяться такі поживні речовини:

вітаміни групи В;

лецитин

калій та фосфор.

Вищезгадані компоненти мають позитивний вплив на роботу нервової системи та серця.

Ще однією важливою властивістю рису є відсутність глютену. Тому людям з непереносимістю глютена можна їсти рис. Глютен може посилювати прояви алергії, тому рисова каша рекомендована при лікуванні алергічних захворювань.

Рис також показаний при захворюваннях шлунка та кишечника, зокрема при гастритах та запальних процесах у кишечнику, що супроводжуються проносами (рис має закріплювальний ефект).

Який рис краще їсти?

Нешліфований рис містить більше вітаміну В, проте його смакові якості нижчі за шліфований варіант. Тому нешліфований рис рекомендується вживати тим людям, які харчуються переважно рисом, і не вживають інших круп та продуктів, що містять вітаміни В. Якщо ваш раціон збалансований різними продуктами, можна спокійно вживати шліфований рис.

Кому рис їсти не можна?

Рис не рекомендують людям, які схильні до запорів та при неконтрольованому цукровому діабеті (високий глікемічний індекс).