Врач рассказал, полезна ли рисовая каша, и кому ее есть нельзя

Рисовая крупа – традиционный продукт азиатской кухни, который неплохо прижился в Украине. Из риса делают не только каши и голубцы, но и готовят всевозможные десерты. Но полезна ли рисовая каша?
Всю правду об этой крупе рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цуряк.
В рисе содержатся такие питательные вещества:
Вышеупомянутые компоненты оказывают положительное влияние на работу нервной системы и сердца.
Еще одним важным свойством риса является отсутствие глютена. Поэтому людям с непереносимостью глютена можно использовать рис. Глютен может также усиливать проявления аллергии, поэтому рисовая каша рекомендована при лечении аллергических заболеваний.
Рис также показан при заболеваниях желудка и кишечника, в частности при гастритах и воспалительных процессах в кишечнике, сопровождающихся поносами (рис имеет крепящий эффект).
Нешлифованный рис содержит больше витамина В, однако его вкусовые качества ниже шлифованного варианта. Поэтому нешлифованный рис рекомендуется употреблять тем людям, которые питаются преимущественно рисом, и не употребляют другие крупы и продукты, содержащие витамины В. Если ваш рацион сбалансирован разными продуктами, можно спокойно употреблять шлифованный рис.
Рис не рекомендуют людям, склонным к запорам и при неконтролируемом сахарном диабете (высокий гликемический индекс).
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