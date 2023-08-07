Лікар розповів чи корисна кукурудза, і кому її їсти категорично не можна

До кінця літа на прилавках українських ринків з'являється свіжа кукурудза. Її дуже люблять діти та деякі дорослі.
Чи корисна ця представниця злакових розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Кукурудзу завезли з Америки до Європи ще у 16 столітті, тож в Україні вона давно стала звичним продуктом. З кукурудзи роблять крупу, крохмаль і попкорн, але найбільш корисним є споживання свіжої кукурудзи в качанах після термічної обробки (варіння у воді та запікання в духовці).
Качани кукурудзи містять такі поживні речовини:
Початки кукурудзи небажано вживати людям із виразковою хворобою шлунка та запальними процесами кишечника, а також при схильності до тромбоутворення.
Раніше ми писали, який овоч викликає проблеми із травленням, алергію та підвищує тиск.
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