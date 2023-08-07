Лікар розповів чи корисна кукурудза, і кому її їсти категорично не можна

Що відомо про кукурудзу

Кукурудзу завезли з Америки до Європи ще у 16 столітті, тож в Україні вона давно стала звичним продуктом. З кукурудзи роблять крупу, крохмаль і попкорн, але найбільш корисним є споживання свіжої кукурудзи в качанах після термічної обробки (варіння у воді та запікання в духовці).

Яка користь кукурудзи в качанах

Качани кукурудзи містять такі поживні речовини:

рослинний білок, що не містить глютену

вітаміни групи В, а також вітамін А (тому кукурудзу слід вживати з олією або вершковим маслом для кращого засвоєння вітаміну А)

жирні кислоти, що знижують рівень шкідливого холестерину

фітоестрогени (природні аналоги жіночих гормонів, допоможуть при клімактеричному синдромі)

природні антиоксиданти (уповільнюють старіння та запобігають розвитку злоякісних пухлин)

клітковина (допоможе очистити кишечник і сприяє схудненню)

Кому категорично не можна їсти кукурудзу

Початки кукурудзи небажано вживати людям із виразковою хворобою шлунка та запальними процесами кишечника, а також при схильності до тромбоутворення.