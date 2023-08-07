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Врач рассказал полезна ли кукуруза, и кому ее есть категорически нельзя

Фото: Чем полезна кукуруза (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

К концу лета на прилавках украинских рынков появляется свежая кукуруза. Ее очень любят дети и некоторые взрослые.

Так ли полезна эта представительница злаковых рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Что известно о кукурузе

Кукурузу завезли из Америки в Европу еще в 16 веке, поэтому в Украине она давно стала привычным продуктом. Из кукурузы делают крупу, крахмал и попкорн, но наиболее полезным является потребление свежей кукурузы в початках после термической обработки (варка в воде и запекание в духовке).

Какая польза кукурузы в початках

Кочаны кукурузы содержат следующие питательные вещества:

  • растительный белок, не содержащий глютена
  • витамины группы В, а также витамин А (поэтому кукурузу следует употреблять с растительным или сливочным маслом для лучшего усвоения витамина А)
  • жирные кислоты, снижающие уровень вредного холестерина
  • фитоэстрогены (естественные аналоги женских гормонов, помогут при климактерическом синдроме)
  • природные антиоксиданты (замедляют старение и предупреждают развитие злокачественных опухолей)
  • клетчатка (поможет очистить кишечник и способствует похудению)

Кому категорически нельзя есть кукурузу 

Початки кукурузы нежелательно употреблять людям с язвенной болезнью желудка и воспалительными процессами кишечника, а также при склонности к тромбообразованию.

 

Ранее мы писали, какой овощ вызывает проблемы с пищеварением, аллергию и повышает давление.

Раньше мы писали, сколько кочанов кукурузы можно съесть, и кому нельзя ее употреблять вообще.

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