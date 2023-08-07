Врач рассказал полезна ли кукуруза, и кому ее есть категорически нельзя

К концу лета на прилавках украинских рынков появляется свежая кукуруза. Ее очень любят дети и некоторые взрослые.
Так ли полезна эта представительница злаковых рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Кукурузу завезли из Америки в Европу еще в 16 веке, поэтому в Украине она давно стала привычным продуктом. Из кукурузы делают крупу, крахмал и попкорн, но наиболее полезным является потребление свежей кукурузы в початках после термической обработки (варка в воде и запекание в духовке).
Кочаны кукурузы содержат следующие питательные вещества:
Початки кукурузы нежелательно употреблять людям с язвенной болезнью желудка и воспалительными процессами кишечника, а также при склонности к тромбообразованию.
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