Лікар розповіла жінкам, які антибіотики не можна під час вагітності

Є антибіотики, які можуть завдати потенційної шкоди дитині, що не народилася, тому їх краще уникати під час вагітності.
Які ці ліки розповіла на своїй сторінці у Facebook лікар-пульмонолог зі Львова Марина Кудрявцева.
Тетрациклін, доксициклін – проникають через плаценту, накопичуються в кістках та зубних зачатках плода, порушуючи їхню мінералізацію.
Фторхінолони – надійних безпекових досліджень у вагітних не проводилося, а в ході досліджень на тваринах препарати цієї групи призводили до пошкодження суглобів плода.
Мідекаміцин, рокситроміцин – про їхню безпеку при застосуванні під час вагітності відомості відсутні, проте існують дані про токсичну дію на плід у тварин.
Канаміцин, тобраміцин, стрептоміцин – проникають через плаценту, дають високий ризик ускладнень на нирки та внутрішнє вухо плоду, є причиною глухоти у немовлят.
Фуразидин, ніфуроксазид – у зв'язку з потенційно шкідливою дією даних про безпеку у вагітних відсутні.
Хлорамфенікол – швидко проникає через плаценту у високих концентраціях, пригнічує кістковий мозок плода та порушує диференціацію клітин крові, особливо на пізніх термінах вагітності.
Триметоприм/сульфаметоксазол – проникає через плаценту у високих концентраціях, підвищує ризик уроджених каліцтв, вад серця, уповільнює ріст плода.
Лікар розповіла, що можна використовувати пеніциліновий ряд: амоксицилін, при необхідності з клавулановою кислотою: Амоксицилін, амоксиклав, аугментин віддають перевагу амоксициліну.
Тривалість лікування пневмонії без падіння сатурації та АТ від 5 до 7 днів.
Цефалоспорини : цефалексин цефтріаксон цефоперазон.
Макроліди: проникають через плаценту, але не мають даних про токсичний вплив на плід: азитроміцин, кларитроміцин.
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