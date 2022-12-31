Врач рассказала женщинам, какие антибиотики нельзя при беременности

Список нежелательных при беременности антибиотиков

Тетрациклин, доксициклин – проникают через плаценту, накапливаются в костях и зубных зачатках плода, нарушая их минерализацию.

Фторхинолоны – надежных исследований по безопасности у беременных не проводилось, а в ходе исследований на животных препараты этой группы приводили к повреждению суставов плода.

Мидекамицин, рокситромицин – об их безопасности при применении во время беременности сведения отсутствуют, однако существуют данные о токсическом действии на плод у животных.

Канамицин, тобрамицин, стрептомицин – проникают через плаценту, дают высокий риск осложнений на почки и внутреннее ухо плода, являются причиной глухоты у младенцев.

Фуразидин, нифуроксазид – в связи с потенциально вредным действием данные о безопасности у беременных отсутствуют.



Хлорамфеникол – быстро проникает через плаценту в высоких концентрациях, угнетает костный мозг плода и нарушает дифференциацию клеток крови, особенно на поздних сроках беременности.



Триметоприм/сульфаметоксазол – проникает через плаценту в высоких концентрациях, повышает риск врожденных увечий, пороков сердца, замедляет рост плода.

Какие антибиотики безопасны при беременности

Врач рассказала, что можно использовать пенициллиновый ряд: амоксициллин, при необходимости с клавулановой кислотой: Амоксициллин, амоксиклав, аугментин предпочтение отдают амоксициллину.

Продолжительность лечения пневмонии без падения сатурации и АД от 5 до 7 дней.

Цефалоспорины: цефалексин цефтриаксон цефоперазон.

Макролиды: проникают через плаценту, но не имеют данных о токсическом влиянии на плод: азитромицин, кларитромицин.