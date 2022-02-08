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Лекарств от этого не существует: в Минздраве "разнесли" десятки препаратов от простуды и ОРВИ

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Вторник 08 февраля 2022 12:55
Лекарств от этого не существует: в Минздраве "разнесли" десятки препаратов от простуды и ОРВИ Фото: Как правильно лечить простуду и ОРВИ (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Минздраве заявили, что лекарств от простуды и ОРВИ не существует, а те десятки разрекламированных "противовирусных" препаратов на самом деле не работают. Болезнь в среднем проходит в течение семи дней, и все, что стоит делать в это время - облегчать симптомы.

Об этом рассказали в НСЗУ - Национальной службе здоровья Украины, подчиняющейся Министерству здравоохранения.

Как улучшить свое состояние при простуде

  1. Много пейте. Вода, теплый чай помогают ослабить заложенность носа и предотвращают обезвоживание.
  2. Отдыхайте. Тело должно тратить энергию на выздоровление.
  3. Следите за качеством воздуха в комнате - делайте регулярные проветривания.
  4. Смягчить боль в горле помогут ополаскивания соленой водой, мятные леденцы или охлаждающий спреем.
  5. Облегчайте насморк. Промывайте нос солевым спреем. Используйте сосудосуживающие средства с соблюдением инструкции.
  6. Не терпите боль, ломоту и горячку. Облегчить состояние помогут парацетамол или ибупрофен. Придерживайтесь дозировки в инструкции.

Если после нескольких дней вам не становится лучше или становится хуже - обратитесь к своему врачу.

И ни в коем случае не принимайте при простуде и ОРВИ антибиотики. Они недейственны против вирусов и могут навредить.

Что такое ОРВИ и ОРЗ, простуда и грипп

По словам доктора Комаровского, болезнь, связанная с нарушением работы системы органов дыхания называют ОРЗ (острым респираторным заболеванием). Такой термин используется, когда врач не знает, вирус или бактерия спровоцировала болезнь.

Если инфекция точно вирусная, тогда ее называют ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).

Грипп - это один из видов ОРВИ. Он проявляется такими симптомами: сухой кашель, боль в горле, повышение температуры (обычно выше 38,3°С), озноб, головная боль, ломота в теле, слабость, заложенность носа, насморк.

А вот простуда всегда связана с переохлаждением (мокрые ноги, пребывание на сквозняке). Но такое случается крайне редко. Чаще всего болезни связаны именно с ОРВИ.

Ранее о том, можно ли лечить ОРВИ антибиотиками рассказал также Евгений Комаровский.

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