Лікар розповіла про видалення кератоми і як уникнути ускладнень: важливі правила
Кератоми є поширеними доброякісними утвореннями на тілі людини, і зовні через свій колір (від бежевого до темно-коричневого) можуть бути схожими на родимки або ластовиння, проте при цьому здатні збільшуватися в розмірі, викликаючи певний дискомфорт.
Часто люди звертаються до дерматологів для позбавлення від кератоми з естетичних міркувань, або щоб уникнути можливого занесення інфекції в ранку, коли такі утворення постійно труться про одяг.
При цьому після процедур важливо дотримуватися ряду правил, щоб не допустити ускладнень. Яких саме, пояснила лікар дерматолог і трихолог Марина Болотюк у своєму Instagram.
Фахівець звернула увагу, що чимало неприємних наслідків після видалення кератом пов'язані з неправильним доглядом за раною, і коли шкіра гоїться досить тривалий час.
Щоб уникнути ускладнень та прискорити загоєння травмованої ділянки шкіри після видалення кератоми, слід дотримуватись кількох простих правил, розповідає лікар. А саме:
- Після видалення кератоми категорично заборонено використовувати будь-які креми, скраби, тоніки, лосьйони.
- Також по можливості не слід протягом доби або двох мочити ділянку видалення, і тим більше не можна в жодному разі терти це місце мочалкою.
- Область видалення для дезінфекції потрібно 3 рази на день обробляти (не терти) 0,5% розчином хлоргексидину. Крім того, вже з другого дня після позбавлення від кератоми слід змащувати цинковою маззю 3-4 рази на добу протягом 10 днів.
- Дерматолог не рекомендує у перші дні після проведення процедури перебувати на сонці, а також відвідувати солярій
- Крім того, бажано утриматися на місяць від відвідування сауни чи лазні. Лікар зазначає, що в цей же період заборонено купатися у відкритих водоймах (річці, морі, озері).
- Якщо кератома була видалена в місці, де інтенсивно росте волосся, то протягом двох тижнів слід утриматися від гоління та інших методів видалення волосся - до повного загоєння ранки.
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