Врач рассказала об удалении кератомы и как избежать осложнений: важные правила
Кератомы являются распространенными доброкачественными образованиями на теле человека, и внешне, из-за своего цвета (от бежевого до темно-коричневого), могут быть похожими на родинки или веснушки, однако при этом способны увеличиваться в размере, вызывая определенный дискомфорт.
Часто люди обращаются к дерматологам для избавления от кератомы из эстетических побуждений, или во избежания возможного занесения инфекции в ранку, когда такие образования постоянно трутся об одежду.
При этом после процедур важно соблюдать ряд правил, чтобы не допустить осложнений. Каких именно, объяснила врач дерматолог и трихолог Марина Болотюк в своем Instagram.
Специалист обратила внимание, что многие неприятные последствия после удаления кератом связаны с неправильным уходом за раной, и когда кожа заживает довольно продолжительное время.
Чтобы избежать осложнений и ускорить заживление травмированного участка кожи после удаления кератомы, следует придерживаться нескольких простых правил, рассказывает врач. А именно:
- После удаления кератомы категорически запрещено использовать любые кремы, скрабы, тоники, лосьоны.
- Также по возможности не следует в течение суток или двух мочить участок удаления, и уж тем более нельзя ни в коем случае тереть это место мочалкой.
- Область удаления для дезинфекции нужно 3 раза в день обрабатывать (не тереть) 0,5% раствором хлоргексидина. Кроме того, уже со второго дня после избавления от кератомы следует смазывать цинковой мазью 3-4 раза в сутки на протяжении 10 дней.
- Дерматолог не рекомендует в первые дни после проведения процедуры находиться на солнце, а также посещать солярий
- Кроме того, желательно воздержаться на месяц от посещения сауны или бани. Врач отмечает, что в этот же период запрещено купаться в открытых водоемах (реке, море, озере).
- Если кератома была удалена в месте, где интенсивно растут волосы, то в течение двух недель следует воздержаться от бритья и других методов удаления волос - до полного заживления ранки.
Напомним, ранее врач-дерматовенеролог подробно объяснила, что нужно делать, если травмировали родинку.
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