Лікар розповіла, що допоможе не витрачати величезні гроші на лікування зубів: прості секрети

Зі здоровою і білосніжною посмішкою, яка додає впевненості в собі, добре йдуть будь-які справи. Для цього варто щодня дотримуватись кількох простих правил, які допоможуть не витрачати великі кошти на лікування зубів.
Про це повідомила стоматолог і блогер Уляна Нищій в Instagram.
Лікар каже, що краще відкладати гроші на відпочинок, а не на лікування зубів.
Зокрема, починати чистку потрібно з нижніх передніх зубів, просуваючись до нижніх задніх. Рухи щітки при цьому повинні бути спрямовані знизу вгору. Потім чистяться верхні зуби - як і у випадку з нижніми, рухатися потрібно від передніх до задніх, але щітка при цьому повинна виконувати рухи зверху вниз.
Обов'язково приділяйте увагу внутрішній і жувальній поверхням зубів.
Щоб зуби завжди були здоровими, варто дотримуватись простих правил:
Також для того, щоб запобігти розвитку карієсу, необхідно харчуватись так:
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