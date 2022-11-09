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Лікар розповіла, що допоможе не витрачати величезні гроші на лікування зубів: прості секрети

Як правильно чистити зуби (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зі здоровою і білосніжною посмішкою, яка додає впевненості в собі, добре йдуть будь-які справи. Для цього варто щодня дотримуватись кількох простих правил, які допоможуть не витрачати великі кошти на лікування зубів.

Про це повідомила стоматолог і блогер Уляна Нищій в Instagram.

Лікар каже, що краще відкладати гроші на відпочинок, а не на лікування зубів.

Зокрема, починати чистку потрібно з нижніх передніх зубів, просуваючись до нижніх задніх. Рухи щітки при цьому повинні бути спрямовані знизу вгору. Потім чистяться верхні зуби - як і у випадку з нижніми, рухатися потрібно від передніх до задніх, але щітка при цьому повинна виконувати рухи зверху вниз.

Обов'язково приділяйте увагу внутрішній і жувальній поверхням зубів.

Щоб зуби завжди були здоровими, варто дотримуватись простих правил:

  • чистити зуби 2 рази в день. Це важливо, адже саме через 12 год зубний наліт може нашкодити;
  • потрібно використовувати монопучкову щітку для дочищання важкодоступних місць;
  • варто пам'ятати, що тільки зубна нитка або йоршик вичистить міжзубні проміжки. Жодна щітка не заходить туди;
  • скребок для язика важливий, адже на язику знаходиться велика кількість бактерій, які можуть викликати неприємний запах;
  • проходити профілактичні огляди у стоматолога кожні 4-6 місяців. Це для проведення професійної гігієни ротової порожнини та виявлення інших проблем, або ж запобігти розвиток серйозних ускладнень;
  • важливо пити достатньо чистої води протягом дня для покращення слиновиділення та нормалізації pH у роті.

Також для того, щоб запобігти розвитку карієсу, необхідно харчуватись так:

  • не давати солодощів діткам, а якщо вже даєте, то обирайте безпечне солодке (чорний шоколад, пастила, льодяники та гумки без цукру) і запивати водою;
  • солодощі пропонуйте одразу після або під час основного прийому їжі;
  • важливо пити багато чистої води;
  • сформуйте 3-4 основні прийоми їжі з проміжками хоча б 2-3 години;
  • вживати профілактично вітамін Д;
  • чистити зуби 2 рази в день пастою з фтором.

Раніше ми повідомляли, як швидко зняти зубний біль в домашніх умовах.

Також ми писали, які шкідливі звички руйнують зуби.

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