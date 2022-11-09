Врач рассказала, что поможет не тратить огромные деньги на лечение зубов: простые секреты

Со здоровой и белой улыбкой, которая придает уверенности в себе, хорошо идут любые дела. Для этого следует ежедневно соблюдать несколько простых правил, которые помогут не тратить большие деньги на лечение зубов.
Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.
Врач говорит, что лучше откладывать деньги на отдых, а не на лечение зубов.
В частности, начинать чистку нужно с нижних передних зубов, продвигаясь к нижним задним. Движения щетки должны быть направлены снизу вверх. Затем чистятся верхние зубы - как и в случае с нижними, двигаться нужно от передних к задним, но щетка при этом должна выполнять движения сверху вниз.
Обязательно уделяйте внимание внутренней и жевательной поверхностям зубов.
Чтобы зубы всегда были здоровыми, следует придерживаться простых правил:
Также для того, чтобы предотвратить развитие кариеса, необходимо питаться следующим образом:
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