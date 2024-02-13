Лікар розповіла про поширений стан, який погіршується після приймання їжі

Кожен хоча б раз у житті відчував печіння в ділянці грудної клітки, яке може свідчити про печію. Такий стан виникає з певних причин тому варто знати як полегшити симптоми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Чому виникає печія

Печія іноді виникає після споживання конкретної їжі чи пиття та пов’язана із тим, що кислота зі шлунка підіймається до горла.

Якщо такі випадки турбують тривалий час і часто, то людині можуть діагностувати гастроезофагеальну рефлюксну хворобу - стан, за якого вміст шлунка частково повертається в стравохід і пошкоджує його.

До основних симптомів печії входять:

відчуття печіння десь у ділянці грудної клітки

неприємний кислий присмак у роті, який спричиняє шлункова кислота

кашель або гикавка, які часто повторюються

хриплий голос

неприємний запах із рота

здуття та нудота

Симптоми часто погіршуються після приймання їжі, у позиції лежачи та при нахилі вперед.

Такий неприємний стан час від часу турбує багатьох людей, і достеменно причини його виникнення невідомі.

Печія також може виникати у зв’язку з іншими проблемами зі здоров’ям. Наприклад, у людей, які мають виразку шлунка або грижу діафрагми - переміщення частини шлунку в грудну клітку.

Як полегшити симптоми

Що може полегшити симптоми варто дотримуватись таких рекомендацій:

їжте меншими порціями, проте частіше

якщо ви маєте надмірну вагу, спробуйте її зменшити

практикуйте техніки розслаблення

не споживайте їжу, яка провокує симптоми

не їжте за 3-4 години до сну

уникайте одяг, який тисне тіло в ділянці талії

відмовтесь від куріння та алкоголю

не припиняйте приймати призначені ліки без попередньої консультації з лікарем

Полегшити прояви печії можуть антациди - препарати, що знижують кислотність шлункового вмісту. Їх найкраще приймати разом із їжею або одразу після.

Однак, слід обов’язково проконсультуватися з лікарем

Педіатр Тетяна Кулікова розповіла, що основною групою препаратів для лікування регулярної печії є інгібітори протонної помпи. Вони зменшують або тривало пригнічують виділення шлункового соку.

Народні методи

До народної медицини варто ставитися з обережністю. Здебільшого альтернативні методи не є ефективними та навіть можуть нашкодити.

Проте при печії деякі поради дійсно можуть тимчасово полегшити симптоми - наприклад, пити молоко. Важливо обирати нежирне молоко - воно виконує функцію тимчасового буфера між слизовою шлунка та кислотним вмістом.

Також помічними можуть стати імбирний чай та вода з медом і невеликою кількістю лимонного соку. Це може дати тимчасове полегшення, проте не є лікуванням причини.