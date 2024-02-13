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Врач рассказала о распространенном состоянии, которое ухудшается после еды

Вторник 13 февраля 2024 10:55
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Врач рассказала о распространенном состоянии, которое ухудшается после еды Как облегчить симптомы изжоги (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый хотя бы раз в жизни чувствовал жжение в области грудной клетки, которое может свидетельствовать об изжоге. Такое состояние возникает по определенным причинам, поэтому следует знать, как облегчить симптомы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Почему возникает изжога

Изжога иногда возникает после употребления конкретной пищи или питья и связана с тем, что кислота из желудка поднимается в горло.

Если такие случаи беспокоят длительное время и часто, то человеку могут диагностировать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь - состояние, при котором содержимое желудка частично возвращается в пищевод и повреждает его.

Основными симптомами изжоги являются:

  • чувство жжения где-то в области грудной клетки
  • неприятный кислый привкус во рту, который вызывает желудочная кислота
  • кашель или икота, которые часто повторяются
  • хриплый голос
  • неприятный запах изо рта
  • вздутие и тошнота

Симптомы часто ухудшаются после еды, в позиции лежа и при наклоне вперед.

Такое неприятное состояние время от времени беспокоит многих людей, и доподлинно причины его возникновения неизвестны.

Изжога также может возникать в связи с другими проблемами со здоровьем. Например, у людей, имеющих язву желудка или грыжу диафрагмы - перемещение части желудка в грудную клетку.

Как облегчить симптомы

Что может облегчить симптомы следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • ешьте меньшими порциями, однако чаще
  • если у вас избыточный вес, попробуйте его уменьшить
  • практикуйте техники расслабления
  • не потребляйте пищу, которая провоцирует симптомы
  • не ешьте за 3-4 часа до сна
  • избегайте одежду, которая жмет тело в участке талии
  • откажитесь от курения и алкоголя
  • не прекращайте принимать назначенное лекарство без предварительной консультации с врачом

Облегчить проявления изжоги могут антациды - препараты, снижающие кислотность желудочного содержимого. Их лучше принимать вместе с едой или сразу после.

Однако следует обязательно проконсультироваться с врачом

Педиатр Татьяна Куликова рассказала, что основной группой препаратов для лечения регулярной изжоги являются ингибиторы протонной помпы. Они уменьшают или длительно угнетают выделение желудочного сока.

Народные методы

К народной медицине следует относиться с осторожностью. В основном альтернативные методы не эффективны и даже могут навредить.

Однако при изжоге некоторые советы действительно могут временно облегчить симптомы - например, пить молоко. Важно выбирать нежирное молоко - оно выполняет функцию временного буфера между слизистой желудка и кислотным содержимым.

Также полезным может стать имбирный чай и вода с медом и небольшим количеством лимонного сока. Это может привести к временному облегчению, однако не является лечением причины.

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