Врач рассказала о распространенном состоянии, которое ухудшается после еды
Каждый хотя бы раз в жизни чувствовал жжение в области грудной клетки, которое может свидетельствовать об изжоге. Такое состояние возникает по определенным причинам, поэтому следует знать, как облегчить симптомы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Почему возникает изжога
Изжога иногда возникает после употребления конкретной пищи или питья и связана с тем, что кислота из желудка поднимается в горло.
Если такие случаи беспокоят длительное время и часто, то человеку могут диагностировать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь - состояние, при котором содержимое желудка частично возвращается в пищевод и повреждает его.
Основными симптомами изжоги являются:
- чувство жжения где-то в области грудной клетки
- неприятный кислый привкус во рту, который вызывает желудочная кислота
- кашель или икота, которые часто повторяются
- хриплый голос
- неприятный запах изо рта
- вздутие и тошнота
Симптомы часто ухудшаются после еды, в позиции лежа и при наклоне вперед.
Такое неприятное состояние время от времени беспокоит многих людей, и доподлинно причины его возникновения неизвестны.
Изжога также может возникать в связи с другими проблемами со здоровьем. Например, у людей, имеющих язву желудка или грыжу диафрагмы - перемещение части желудка в грудную клетку.
Как облегчить симптомы
Что может облегчить симптомы следует придерживаться следующих рекомендаций:
- ешьте меньшими порциями, однако чаще
- если у вас избыточный вес, попробуйте его уменьшить
- практикуйте техники расслабления
- не потребляйте пищу, которая провоцирует симптомы
- не ешьте за 3-4 часа до сна
- избегайте одежду, которая жмет тело в участке талии
- откажитесь от курения и алкоголя
- не прекращайте принимать назначенное лекарство без предварительной консультации с врачом
Облегчить проявления изжоги могут антациды - препараты, снижающие кислотность желудочного содержимого. Их лучше принимать вместе с едой или сразу после.
Однако следует обязательно проконсультироваться с врачом
Педиатр Татьяна Куликова рассказала, что основной группой препаратов для лечения регулярной изжоги являются ингибиторы протонной помпы. Они уменьшают или длительно угнетают выделение желудочного сока.
Народные методы
К народной медицине следует относиться с осторожностью. В основном альтернативные методы не эффективны и даже могут навредить.
Однако при изжоге некоторые советы действительно могут временно облегчить симптомы - например, пить молоко. Важно выбирать нежирное молоко - оно выполняет функцию временного буфера между слизистой желудка и кислотным содержимым.
Также полезным может стать имбирный чай и вода с медом и небольшим количеством лимонного сока. Это может привести к временному облегчению, однако не является лечением причины.
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