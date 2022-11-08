Лікар розповіла, коли можна вперше проколоти вуха дівчинці: це важливо знати батькам

Перше проколювання вух - важлива подія для дітей і батьків. Однак, якою б кваліфікованою не була процедура, завжди є ризик, що в дитини виникне запалення. Тому перед такою процедурою батькам варто дещо знати.
Про це повідомила сімейний лікар Анна Слинчук в Instagram.
Якщо батьки все ж вирішили проколоти вуха дитині у малому віці, то варто знати про можливі ускладнення, які включають:
Вушна мочка є одним з найбільш поширених місць для гіпертрофічного рубцювання, або утворення келоїдного рубця.
Лікар каже, що травма проколотого вуха також є частим ускладненням, коли розриви коливаються від випадкового витягання сережки через мочку вуха до травми від падіння, контактного спорту або аварії в авто.
За словами фахівця, така процедура повинна проводитись лише за бажанням дитини, а не батьків. Це потрібно робити в спеціалізованих закладах, з дотриманням усіх норм стерильності та дитина повинна бути вакцинована повністю від правця та від гепатиту B (а це після 6 місяців).
Фахівець також радить використовувати золоті сережки, адже такі вироби можуть зменшити ймовірність алергічної реакції та запалення.
До основних ознак, які свідчать про інфекції у місцях пірсингу, входять:
Також важливо негайно відвести дитину до педіатра, якщо після проколювання вуха:
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