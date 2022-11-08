Лікар розповіла, коли можна вперше проколоти вуха дівчинці: це важливо знати батькам

Які ускладнення можуть виникнути

Якщо батьки все ж вирішили проколоти вуха дитині у малому віці, то варто знати про можливі ускладнення, які включають:

Кровотечу;

Контактну алергію;

Деформація вушної раковини, яка частіше зустрічається при вищих пірсингах вуха.

Вушна мочка є одним з найбільш поширених місць для гіпертрофічного рубцювання, або утворення келоїдного рубця.

Лікар каже, що травма проколотого вуха також є частим ускладненням, коли розриви коливаються від випадкового витягання сережки через мочку вуха до травми від падіння, контактного спорту або аварії в авто.

Коли рекомендовано робити

За словами фахівця, така процедура повинна проводитись лише за бажанням дитини, а не батьків. Це потрібно робити в спеціалізованих закладах, з дотриманням усіх норм стерильності та дитина повинна бути вакцинована повністю від правця та від гепатиту B (а це після 6 місяців).

Фахівець також радить використовувати золоті сережки, адже такі вироби можуть зменшити ймовірність алергічної реакції та запалення.

До основних ознак, які свідчать про інфекції у місцях пірсингу, входять:

жовті, гнійні виділення;

набряк;

почервоніння;

постійний біль та хворобливість;

свербіж та печіння.

Також важливо негайно відвести дитину до педіатра, якщо після проколювання вуха:

сережка не рухається;

застібка або сережка втиснена в шкіру;

дитина має лихоманку;

інфекція поширюється за місце проколювання (почервоніння);

в місці проколювання розпочалась інфекція.

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