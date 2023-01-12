Лікар розповіла, коли приймати вітаміни, щоб вони краще засвоювались організмом

Щоб отримати максимальну користь від вітамінів та мінералів приймати їх потрібно у правильний час. Все тому, що саме правильний час прийому і поєднання принесе більше користі.
Про це повідомила трихолог Уляна Ерстенюк в Instagram.
Під час сніданку рекомендується приймати:
Лікар каже, що дані вітаміни можуть збадьоритись та прокинутися.
Протягом дня краще приймати:
Все тому, що вони мало поєднуються з чимось іншим.
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Під час вечері експерт радять приймати:
Зазначається, що ці вітаміни володіють заспокійливим ефектом і не впливають шкідливо на сон.
Нейтральними вітамінами вважаються вітамін С і Омега-3. Їх потрібно пити в будь-який час доби.
"Практично всі вітаміни потрібно пити під час їжі, запиваючи склянкою води.
Винятком є амінокислоти і колаген - їх приймаємо до прийому їжі зранку, так організм отримає максимум користі", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, які вітаміни не руйнуються при смаженні та варінні.
Також лікар розповідала, з чим не можна приймати вітамін ِD і залізо.