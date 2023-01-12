Лікар розповіла, коли приймати вітаміни, щоб вони краще засвоювались організмом

Коли приймати вітаміни

Під час сніданку рекомендується приймати:

вітаміни групи В;

йод, вітамін Д;

вітамін К;

залізо.

Лікар каже, що дані вітаміни можуть збадьоритись та прокинутися.

Протягом дня краще приймати:

вітамін А, Е;

мідь;

цинк;

вітамін B12.

Все тому, що вони мало поєднуються з чимось іншим.

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Під час вечері експерт радять приймати:

селен;

магній (цитрат, гліцинат, таурат);

вітаміни групи B.

Зазначається, що ці вітаміни володіють заспокійливим ефектом і не впливають шкідливо на сон.

Нейтральними вітамінами вважаються вітамін С і Омега-3. Їх потрібно пити в будь-який час доби.

"Практично всі вітаміни потрібно пити під час їжі, запиваючи склянкою води.

Винятком є амінокислоти і колаген - їх приймаємо до прийому їжі зранку, так організм отримає максимум користі", - йдеться у повідомленні.

