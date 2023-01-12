Врач рассказала, когда принимать витамины, чтобы они лучше усваивались организмом

Чтобы получить максимальную пользу от витаминов и минералов, принимать их нужно в правильное время. Все потому, что именно правильное время приема и сочетания принесет больше пользы.
Об этом сообщила трихолог Ульяна Ерстенюк в Instagram.
Во время завтрака рекомендуется принимать:
Врач говорит, что данные витамины могут взбодриться и проснуться.
В течение дня лучше принимать:
Все потому, что они мало сочетаются с чем-нибудь другим.
⠀
Во время ужина эксперт советуют принимать:
Отмечается, что эти витамины обладают успокаивающим эффектом и не влияют вредно на сон.
Нейтральными витаминами считаются витамин С и Омега-3. Их нужно пить в любое время суток.
"Практически все витамины нужно пить во время еды, запивая стаканом воды.
Исключением являются аминокислоты и коллаген - их принимаем до еды утром, так организм получит максимум пользы", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, какие витамины не разрушаются при жарке и варке.
Также врач рассказывала, с чем нельзя принимать витамин ِD и железо.