Врач рассказала, когда принимать витамины, чтобы они лучше усваивались организмом

Когда принимать витамины

Во время завтрака рекомендуется принимать:

витамины группы В;

йод, витамин Д;

витамин К;

железо.

Врач говорит, что данные витамины могут взбодриться и проснуться.

В течение дня лучше принимать:

витамин А, Е;

медь;

цинк;

Витамин B12.

Все потому, что они мало сочетаются с чем-нибудь другим.

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Во время ужина эксперт советуют принимать:

селен;

магний (цитрат, глицинат, таурат);

витамины группы B

Отмечается, что эти витамины обладают успокаивающим эффектом и не влияют вредно на сон.

Нейтральными витаминами считаются витамин С и Омега-3. Их нужно пить в любое время суток.

"Практически все витамины нужно пить во время еды, запивая стаканом воды.

Исключением являются аминокислоты и коллаген - их принимаем до еды утром, так организм получит максимум пользы", - говорится в сообщении.