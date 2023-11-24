Лікар розповіла, як зігріти ноги та руки у холоди

З настанням холодів ми часто стикаємося з проблемою холодних кінцівок.
Як зігріти руки і ноги, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.
Як зігріти ноги
Для зігрівання ніг використовуйте грілку на попереку. Використовуйте грілку в таких ключових місцях, як нижня частина спини та на ногах, коли ви відпочиваєте вночі. Це може допомогти вашим кровоносним судинам відкритися та забезпечити більший приплив крові до ніг.
Потримайте щось тепле, наприклад, у руках теплий напій
Швидкий масаж. Жваво помасажуйте руки або ноги
Тримайте грілки під рукою
Використовуйте одноразові або багаторазові хімічні грілки для рук і ніг, коли ви будете на вулиці в мороз
Як ще допомогти
Носіть рукавиці
Одягніть рукавиці замість перчаток тому що, рукавиці тримають пальці разом і зберігають тепло
Обробіть руки і ноги парафіном
Після занурення рук у парафін одягніть на них поліетиленовий пакет, щоб зберегти тепло, а потім оберніть руки рушниками
Використовуйте тепло з вологою. Це вологі теплові пакети, які можна розігріти в мікрохвильовій печі. Вони наповнені квасолею, рисом або іншими зернами, які виділяють вологе тепло, коли ви їх розігріваєте в мікрохвильовці.