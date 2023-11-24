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Лікар розповіла, як зігріти ноги та руки у холоди

Фото: Як зігрітися в холод (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

З настанням холодів ми часто стикаємося з проблемою холодних кінцівок.

Як зігріти руки і ноги, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Як зігріти ноги

Для зігрівання ніг використовуйте грілку на попереку. Використовуйте грілку в таких ключових місцях, як нижня частина спини та на ногах, коли ви відпочиваєте вночі. Це може допомогти вашим кровоносним судинам відкритися та забезпечити більший приплив крові до ніг.

  • Потримайте щось тепле, наприклад, у руках теплий напій 
  • Швидкий масаж. Жваво помасажуйте руки або ноги
  • Тримайте грілки під рукою
  • Використовуйте одноразові або багаторазові хімічні грілки для рук і ніг, коли ви будете на вулиці в мороз

Як ще допомогти

  • Носіть рукавиці
  • Одягніть рукавиці замість перчаток тому що,  рукавиці тримають пальці разом і зберігають тепло
  • Обробіть руки і ноги парафіном
  • Після занурення рук у парафін одягніть на них поліетиленовий пакет, щоб зберегти тепло, а потім оберніть руки рушниками
  • Використовуйте тепло з вологою. Це вологі теплові пакети, які можна розігріти в мікрохвильовій печі. Вони наповнені квасолею, рисом або іншими зернами, які виділяють вологе тепло, коли ви їх розігріваєте в мікрохвильовці.
     

Раніше ми писали, що лікарі назвали 10 несподіваних причин, чому ви мерзнете.

Також ми писали, чому ноги замерзають навіть у шкарпетках.

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