Врач рассказала, как согреть ноги и руки в холода

С наступлением холодов мы часто сталкиваемся с проблемой холодных конечностей.
Как согреть руки и ноги, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram педиатра Дарьи Власенко.
Как согреть ноги
Для согревания ног используйте грелку на пояснице. Используйте грелку в таких ключевых местах, как нижняя часть спины и на ногах, когда вы отдыхаете ночью. Это может помочь вашим кровеносным сосудам открыться и обеспечить больший приток крови к ногам.
Подержите что-то теплое, например, в руках теплый напиток
Быстрый массаж. Оживленно помассируйте руки или ноги
Держите грелки под рукой
Используйте одноразовые или многоразовые химические грелки для рук и ног, когда вы будете на улице в мороз
Как еще помочь
Носите перчатки
Наденьте перчатки вместо перчаток потому что, перчатки держат пальцы вместе и сохраняют тепло
Обработайте руки и ноги парафином
После погружения рук в парафин наденьте на них полиэтиленовый пакет, чтобы сохранить тепло, а затем оберните руки полотенцами.
Используйте тепло с влагой. Это влажные тепловые пакеты, которые можно разогреть в микроволновке. Они наполнены фасолью, рисом или другими зернами, которые выделяют влажное тепло, когда вы их разогреваете в микроволновке.