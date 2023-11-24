ua en ru
Пт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікар розповіла, як зігріти ноги та руки у холоди

П'ятниця 24 листопада 2023 10:12
UA EN RU
Лікар розповіла, як зігріти ноги та руки у холоди Фото: Як зігрітися в холод (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Даша Власенко

З настанням холодів ми часто стикаємося з проблемою холодних кінцівок.

Як зігріти руки і ноги, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Як зігріти ноги

Для зігрівання ніг використовуйте грілку на попереку. Використовуйте грілку в таких ключових місцях, як нижня частина спини та на ногах, коли ви відпочиваєте вночі. Це може допомогти вашим кровоносним судинам відкритися та забезпечити більший приплив крові до ніг.

  • Потримайте щось тепле, наприклад, у руках теплий напій
  • Швидкий масаж. Жваво помасажуйте руки або ноги
  • Тримайте грілки під рукою
  • Використовуйте одноразові або багаторазові хімічні грілки для рук і ніг, коли ви будете на вулиці в мороз

Як ще допомогти

  • Носіть рукавиці
  • Одягніть рукавиці замість перчаток тому що, рукавиці тримають пальці разом і зберігають тепло
  • Обробіть руки і ноги парафіном
  • Після занурення рук у парафін одягніть на них поліетиленовий пакет, щоб зберегти тепло, а потім оберніть руки рушниками
  • Використовуйте тепло з вологою. Це вологі теплові пакети, які можна розігріти в мікрохвильовій печі. Вони наповнені квасолею, рисом або іншими зернами, які виділяють вологе тепло, коли ви їх розігріваєте в мікрохвильовці.

Раніше ми писали, що лікарі назвали 10 несподіваних причин, чому ви мерзнете.

Також ми писали, чому ноги замерзають навіть у шкарпетках.

Читайте РБК-Україна в Google News