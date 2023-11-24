Лікар розповіла, як зігріти ноги та руки у холоди
Фото: Як зігрітися в холод (freepik.com)
З настанням холодів ми часто стикаємося з проблемою холодних кінцівок.
Як зігріти руки і ноги, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.
Як зігріти ноги
Для зігрівання ніг використовуйте грілку на попереку. Використовуйте грілку в таких ключових місцях, як нижня частина спини та на ногах, коли ви відпочиваєте вночі. Це може допомогти вашим кровоносним судинам відкритися та забезпечити більший приплив крові до ніг.
- Потримайте щось тепле, наприклад, у руках теплий напій
- Швидкий масаж. Жваво помасажуйте руки або ноги
- Тримайте грілки під рукою
- Використовуйте одноразові або багаторазові хімічні грілки для рук і ніг, коли ви будете на вулиці в мороз
Як ще допомогти
- Носіть рукавиці
- Одягніть рукавиці замість перчаток тому що, рукавиці тримають пальці разом і зберігають тепло
- Обробіть руки і ноги парафіном
- Після занурення рук у парафін одягніть на них поліетиленовий пакет, щоб зберегти тепло, а потім оберніть руки рушниками
- Використовуйте тепло з вологою. Це вологі теплові пакети, які можна розігріти в мікрохвильовій печі. Вони наповнені квасолею, рисом або іншими зернами, які виділяють вологе тепло, коли ви їх розігріваєте в мікрохвильовці.
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