Лікар розповіла, як зігріти ноги та руки у холоди

Фото: Як зігрітися в холод (freepik.com)

З настанням холодів ми часто стикаємося з проблемою холодних кінцівок.

Як зігріти руки і ноги, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.