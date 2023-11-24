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Врач рассказала, как согреть ноги и руки в холода

Пятница 24 ноября 2023 10:12
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Врач рассказала, как согреть ноги и руки в холода Фото: Как согреться в холод (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Даша Власенко

С наступлением холодов мы часто сталкиваемся с проблемой холодных конечностей.

Как согреть руки и ноги, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Как согреть ноги

Для согревания ног используйте грелку на пояснице. Используйте грелку в таких ключевых местах, как нижняя часть спины и на ногах, когда вы отдыхаете ночью. Это может помочь вашим кровеносным сосудам открыться и обеспечить больший приток крови к ногам.

  • Подержите что-то теплое, например, в руках теплый напиток
  • Быстрый массаж. Оживленно помассируйте руки или ноги
  • Держите грелки под рукой
  • Используйте одноразовые или многоразовые химические грелки для рук и ног, когда вы будете на улице в мороз

Как еще помочь

  • Носите перчатки
  • Наденьте перчатки вместо перчаток потому что, перчатки держат пальцы вместе и сохраняют тепло
  • Обработайте руки и ноги парафином
  • После погружения рук в парафин наденьте на них полиэтиленовый пакет, чтобы сохранить тепло, а затем оберните руки полотенцами.
  • Используйте тепло с влагой. Это влажные тепловые пакеты, которые можно разогреть в микроволновке. Они наполнены фасолью, рисом или другими зернами, которые выделяют влажное тепло, когда вы их разогреваете в микроволновке.

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