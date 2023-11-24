Врач рассказала, как согреть ноги и руки в холода

Фото: Как согреться в холод (freepik.com)

С наступлением холодов мы часто сталкиваемся с проблемой холодных конечностей.

Как согреть руки и ноги, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram педиатра Дарьи Власенко.