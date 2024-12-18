Лікар розповіла, як визначити, чи ви ще заразні після грипу чи застуди

з’являться такі симптоми: озноб, лихоманка, кашель, біль у горлі, втома та головні болі, нежить та закладеність носа.

А

Хвороба починається через 3-14 днів після інфікування (у середньому 5-8 днів) і протікає як ГРВІ.

Напади кашлю стаються частіше вночі, ніж удень, і за тижні хвороби це дуже виснажує хворого. Під час кашлю може відходити мокротиння. Цей період може тривати до 8 тижнів.

Кашлюк є заразним з моменту появи симптомів і до приблизно 14 днів після початку кашлю.