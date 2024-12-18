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Лікар розповіла, як визначити, чи ви ще заразні після грипу чи застуди

Лікар розповіла, скільки часу людина хворіє на грип та застуду (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо ви захворіли на грип чи застуду напередодні зимових свят, то варто потурбуватися про те, щоб не передати хворобу своїм близьким. Лікарі назвали способи, які допоможуть перевірити, чи ви все ще заразні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

з’являться такі симптоми: озноб, лихоманка, кашель, біль у горлі, втома та головні болі, нежить та закладеність носа.

А

Хвороба починається через 3-14 днів після інфікування (у середньому 5-8 днів) і протікає як ГРВІ. 

Напади кашлю стаються частіше вночі, ніж удень, і за тижні хвороби це дуже виснажує хворого. Під час кашлю може відходити мокротиння. Цей період може тривати до 8 тижнів.

Кашлюк є заразним з моменту появи симптомів і до приблизно 14 днів після початку кашлю.

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ГРВІГрипОрганізмЗдоров'я