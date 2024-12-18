Врач рассказала, как определить, заразны ли вы еще после гриппа или простуды

появятся такие симптомы: озноб, лихорадка, кашель, боль в горле, усталость и головные боли, насморк и заложенность носа.

Болезнь начинается через 3-14 дней после инфицирования (в среднем 5-8 дней) и протекает как ОРВИ.

Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, и за недели болезни это очень истощает больного. Во время кашля может отходить мокрота. Этот период может длиться до 8 недель.

Коклюш является заразным с момента появления симптомов и до примерно 14 дней после начала кашля.