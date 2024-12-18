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Врач рассказала, как определить, заразны ли вы еще после гриппа или простуды

Врач рассказала, сколько времени человек болеет гриппом и простудой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если вы заболели гриппом или простудой накануне зимних праздников, то стоит позаботиться о том, чтобы не передать болезнь своим близким. Врачи назвали способы, которые помогут проверить, заразны ли вы еще.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

появятся такие симптомы: озноб, лихорадка, кашель, боль в горле, усталость и головные боли, насморк и заложенность носа.

Болезнь начинается через 3-14 дней после инфицирования (в среднем 5-8 дней) и протекает как ОРВИ.

Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, и за недели болезни это очень истощает больного. Во время кашля может отходить мокрота. Этот период может длиться до 8 недель.

Коклюш является заразным с момента появления симптомов и до примерно 14 дней после начала кашля.

 

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