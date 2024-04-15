Лікар розповіла про хворобу Лайма та назвала її симптоми

Що треба знати про кліщів та хворобу Лайма

Кліщі менш схильні до передачі хвороби Лайма, якщо видалити кліща протягом 24 годин після присмоктування. Ризик зараження підвищується навесні, влітку та восени. Але кліщі можуть проявляти активність у будь-який час, коли температура вище нуля.

Симптоми хвороби Лайма

Укус кліща може виглядати як крихітна шишка, що свербить на шкірі, дуже схожа на укус комара. Це ще не означає, що ви захворіли на хворобу Лайма. Зазвичай симптоми проявляються поетапно. Але етапи можуть накладатися. А деякі люди не мають симптомів типової ранньої стадії.

Перша стадія

Ранні симптоми хвороби Лайма зазвичай виникають протягом 3-30 днів після укусу кліща. Ця стадія захворювання має обмежений набір симптомів. Висип є типовою ознакою хвороби Лайма. Але не завжди. Зазвичай висип являє собою одне коло, яке повільно поширюється від місця укусу кліща.

Він може просвітлюватися в центрі і виглядати як мішень або яблучко. У 8 з 10 хворих на хворобу Лайма є такий висип.

Висипання часто відчуваються теплими на дотик, але зазвичай не болючі та не сверблять.

Не плутайте з реакцією гіперчутливості на укус кліща - реакції гіперчутливості на укус кліща зазвичай розвиваються під час прикріплення кліща або протягом 48 год після його видалення. На відміну від мігруючої еритеми, яка з часом збільшується, реакції гіперчутливості на укус кліща зазвичай починають зникати протягом 24-48 год.

Інші симптоми початкової стадії:

Лихоманка

Головний біль

Сильна втома

Скутість суглобів

М'язові болі

Збільшені лімфатичні вузли

Друга стадія

Без лікування хвороба може прогресувати. Симптоми часто з’являються протягом 3-10 тижнів після укусу. Друга стадія часто більш серйозна і розповсюджена. Це називається ранньодисемінована хвороба.

Стадія 2 може включати симптоми стадії 1 і додатково:

Багато висипань на інших частинах тіла

Біль або скутість шиї

М'язова слабкість на одній або обох сторонах обличчя

Біль у спині та ногах

Хворобливий набряк ока або повік

Активність імунної системи в тканинах серця

Зазначимо, що на третій стадії у вас можуть бути симптоми першої та другої стадій та інші симптоми.