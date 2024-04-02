Лікар назвав топ непотрібних ліків для українців

Топ непотрібних ліків для українців

Противірусні препарати та інтерферони для лікування та профілактики ГРВІ



Вони абсолютно не впливають на перебіг захворювання, не запобігають можливим ускладненням. Винятком є озельтамівір при грипі.



Імуномодулятори/стимулятори для підвищення імунітету

Ефект той самий, що з противірусними.

Відхаркуючі та муколітики для/від кашлю дітям до 4 років



Ризик виникнення побічних реакцій перевищує можливий позитивний ефект. Збільшення вироблення мокротиння веде до того, що дитині важко його відкашляти. Тому ви цим заходом не полегшите стан дитині, а навпаки.



Протиалергічні препарати перед/після вакцинації; під час ГРВІ



При підвищенні температури тіла та/або появи больових відчуттів, рекомендовано ібупрофен або парацетамол. Якщо у дитини й розвивається алергічна реакція, то ці препарати не допоможуть.



Антигістамінні (протиалергічні) препарати - не рекомендовано для лікування застуди. У дослідженнях протиалергічні препарати не були ефективними для полегшення носових симптомів або кашлю у дітей із застудою, однак ці ліки можуть спричинити побічні ефекти



Інгаляції із мінеральними водами, содами, декасанами



Сорбенти при атопічному дерматиті, кропив'янки, у складі "чудо-схем" лікування глистів



Гомеопатія при будь-якому захворюванні



Но-шпа при підвищенні температури тіла



Застосовувати но-шпу - немає сенсу, оскільки периферичний спазм судин викликаний механізмами, на які цей препарат не впливає.



Ноотропи, гліцини

Часто прописують ці препарати, щоб "дитина заговорила", "була спокійніше", "була активніше", "від гіпертонусу". Але це недоказово.



Препарати при прорізуванні зубів



Гелі з місцевоанестезуючими речовинами не рекомендується у зв'язку з ризиком розвитку серйозних побічних ефектів. При значному дискомфорті: ібупрофен або парацетамол.