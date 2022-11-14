Лікар розповіла, де заборонено робити татуювання та чи можна їх повністю вивести

Татуювання роблять багато людей, коли вони хочуть привернути до себе увагу або прикрасити собі тіло. Однак, не кожній людині вони підходять. Також важливо знати про правила, щоб тату було безпечним і не виникли проблеми.
Про це повідомила дерматолог Галина Безкоровайна-Хара в Instagram.
Татуювання - це процес уведення барвника в шкіру за допомогою голок. Така процедура є досить болючою. Барвники, що використовуються під час татуювання, є різними і немає жодного регламентування їх безпеки (деякі визнані канцерогенами).
Лікар каже, що для того, щоб татуювання було безпечним, необхідно:
Також важливо переконатись, що майстер татуювань:
Найважливіше, що потрібно робити, це підтримувати в чистоті місце, де було нанесено татуювання. Використовуйте мило та воду, щоб очищати цю ділянку щодня.
Зазначається, що загоєння відбувається протягом 2 тижнів. Саме в цей період підвищується ризик інфікування. Важливо чітко дотримуватись рекомендацій майстра по догляду за шкірою, уникати тривалого замочування місця татуювання, ховатись від сонця та використовувати сонцезахист.
Окрім того, якщо частина тіла, на якій було зроблено татуювання, набрякає, стає червоною або фіолетовою, гарячою, починає сочитися або неприємно пахнути, то негайно зверніться до лікаря.
Дерматолог каже, що тату не можна робити, якщо:
Видалення татуювання - це дорожчий та досить тривалий процес, який проводиться за допомогою лазерної терапії.
Однак, це не гарантує повного видалення нанесеного пігменту, тому варто бути до цього готовим. Якість видалення не залежить від лікаря та апарату, а лише від пігменту а індивідуальних особливостей.
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