Лікар розповіла, де заборонено робити татуювання та чи можна їх повністю вивести

Татуювання - це процес уведення барвника в шкіру за допомогою голок. Така процедура є досить болючою. Барвники, що використовуються під час татуювання, є різними і немає жодного регламентування їх безпеки (деякі визнані канцерогенами).

Лікар каже, що для того, щоб татуювання було безпечним, необхідно:

Вибрати салон з відмінною репутацією та майстра із досвідом, який постійно навчається та вдосконалює свою майстерність;

Поспілкуватись із друзями, які мають досвід набивання тату. Дізнайтеся, як це було для них, і запитайте, чи не шкодують вони про щось;

Ретельно обміркувати свій вибір татуювання, його значення та місце його розташування.

Також важливо переконатись, що майстер татуювань:

Миє руки з милом і водою, а потім надягає рукавички;

Використовує стерильну воду (зазвичай у пляшках зі спеціальними маркуваннями), а не воду з-під крана, для промивання обладнання або ділянки, де буде нанесено татуювання;

Протирає місце татуювання спиртом або йодом;

Використовує одноразовий посуд для зберігання барвників для татуювання;

Використовує стерильні голки (в індивідуальних упаковках, які відкриваються перед вами).

Що робити після татуювання

Найважливіше, що потрібно робити, це підтримувати в чистоті місце, де було нанесено татуювання. Використовуйте мило та воду, щоб очищати цю ділянку щодня.

Зазначається, що загоєння відбувається протягом 2 тижнів. Саме в цей період підвищується ризик інфікування. Важливо чітко дотримуватись рекомендацій майстра по догляду за шкірою, уникати тривалого замочування місця татуювання, ховатись від сонця та використовувати сонцезахист.

Окрім того, якщо частина тіла, на якій було зроблено татуювання, набрякає, стає червоною або фіолетовою, гарячою, починає сочитися або неприємно пахнути, то негайно зверніться до лікаря.

Де не можна робити тату

Дерматолог каже, що тату не можна робити, якщо:

людина лікується системними ретиноїдами (вони можуть значно сповільнити заживлення);

людина схильна до утворення келоїдних рубців;

наявність в місці татуювання неврусів (родимок), бо це може ускладнити спостереження за цими утворами;

тату не можна розміщувати на рубцях після видалення меланоми;

якщо є захворювання шкіри, що супроводжуються висипкою;

знижений імунітет внаслідок інфекції;

якщо в людини порушене згортання крові.

Видалення татуювання - це дорожчий та досить тривалий процес, який проводиться за допомогою лазерної терапії.

Однак, це не гарантує повного видалення нанесеного пігменту, тому варто бути до цього готовим. Якість видалення не залежить від лікаря та апарату, а лише від пігменту а індивідуальних особливостей.