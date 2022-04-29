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Внучка набила 79-летней украинке патриотическое тату на ноге (видео)

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Пятница 29 апреля 2022 11:28
Внучка набила 79-летней украинке патриотическое тату на ноге (видео) Коллаж РБК-Украина: 79-летняя украинка набила себе патриотическое тату
Автор: Светлана Мащенко

79-летняя винничанка решилась на радикальный для ее возраста шаг - сделать тату. Рисунок на ноге решила сделать патриотичным, потому что скучает по родине.

Об этом сообщает ТСН.

Из-за войны Надежда Радионова вынуждена была бежать в Польшу, где живет ее внучка. Именно она подала женщине идею с татуировкой, а также воплотила замысел.

Пенсионерка долго не колебалась и перешла к воплощению. Какой рисунок выбрать, долго не колебалась. Он, по словам Надежды, символизирует сильных и мужественных духом.

Теперь на голени украинки красуются Тризуб и колоски пшеницы.

"Сделала тату ради Украины. Мне сделала моя внученька родная", - рассказывает женщина.

Ранее мы писали, что 21-летняя Анна из Бучи рассказала об ужасах оккупации. Она родила дочь на полу собственной квартиры.

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