Внучка набила 79-летней украинке патриотическое тату на ноге (видео)

79-летняя винничанка решилась на радикальный для ее возраста шаг - сделать тату. Рисунок на ноге решила сделать патриотичным, потому что скучает по родине.

Из-за войны Надежда Радионова вынуждена была бежать в Польшу, где живет ее внучка. Именно она подала женщине идею с татуировкой, а также воплотила замысел.

Пенсионерка долго не колебалась и перешла к воплощению. Какой рисунок выбрать, долго не колебалась. Он, по словам Надежды, символизирует сильных и мужественных духом.

Теперь на голени украинки красуются Тризуб и колоски пшеницы.

"Сделала тату ради Украины. Мне сделала моя внученька родная", - рассказывает женщина.