Врач рассказала, где запрещено делать татуировки и можно ли их полностью вывести

Татуировки делают многие люди, когда они хотят привлечь к себе внимание или украсить себе тело. Однако не каждому человеку они подходят. Также важно знать о правилах, чтобы тату было безопасным и не возникли проблемы.
Об этом сообщила дерматолог Галина Бескоровайна-Хара в Instagram.
Татуировка - это процесс введения красителя в кожу с помощью игл. Такая процедура достаточно болезненна. Красители, используемые при татуировке, различны и нет никакого регламентирования их безопасности (некоторые признаны канцерогенами).
Врач говорит, что для того, чтобы татуировка была безопасной, необходимо:
Также важно убедиться, что мастер татуировок:
Самое важное, что нужно делать, это поддерживать в чистоте место, где была нанесена татуировка. Используйте мыло и воду, чтобы каждый день очищать этот участок.
Отмечается, что заживление происходит в течение 2 недель. Именно в этот период повышается риск инфицирования. Важно четко следовать рекомендациям мастера по уходу за кожей, избегать длительного замачивания татуировки, скрываться от солнца и использовать солнцезащиту.
Кроме того, если часть тела, на которой была сделана татуировка, отекает, становится красной или фиолетовой, горячей, начинает сочиться или неприятно пахнуть, то немедленно обратитесь к врачу.
Дерматолог говорит, что тату нельзя делать, если:
Удаление татуировки - это более дорогой и достаточно длительный процесс, который проводится с помощью лазерной терапии.
Однако это не гарантирует полного удаления нанесенного пигмента, поэтому следует быть к этому готовым. Качество удаления не зависит от врача и аппарата, а только от пигмента и индивидуальных особенностей.
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