Лікар розповіла, з чим не можна поєднувати макарони, щоб не набрати вагу

Макарони - дуже популярний гарнір, який подають з м'ясом або овочами. Вони дуже поживні й містять багато клітковини та сприяють набору зайвої ваги. Важливо знати з чим не можна їх їсти, щоб не погладшати.
Про це розповіла сімейний лікар Маргарита Зан в Instagram.
Згідно ДСТУ в складі макаронів має бути мука і вода. Також можуть бути яйця, молоко, вершки, помідори чи сік шпинату, буряка.⠀
Є два види борошна:
Експерт каже, що традиційно тверді сорти пшениці прирівнюють до цільнозернових, але це не завжди так. Тому, що при виготовленні будь-якого сорту борошна зерна пшениці можуть очищати або ні.
Тому варто звертати увагу не на сорт, а на те чи ціле зерно (цільнозернове борошно). Адже саме в оболонці і зародку містяться найкорисніші вітаміни і мікроелементи.
Лікар каже, якщо їсти постійно одні макарони, то можна набрати вагу.
"Можливо когось здивую, але калорійність макаронів приблизно така ж як булгуру, гречки чи рису. Калорійною стравою макарони роблять соуси на основі вершків, сир", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, лікар пояснила, що у:
Тому найперше варто змінити соус. В міру використовуємо вершки та сири.
Не варто поєднувати макарони з відбивними, смаженими котлетами, сосисками, адже вони додають страві калорійності. Краще обрати нежирне запечене чи варене м'ясо, птицю, рибу, консервований тунець, кисло-молочний сир чи гриби.
Окрім того, готувати макарони варто до стану "аль денте", не розварювати, тоді буде більше користі.
Лікар зазначила, що вага набирається не від макаронів, картоплі чи бананів, а від переїдання загалом.
Маргарита радить давати дітям макарони лише з 6 місяців. Важливо вибрати правильну форму макаронів, щоб дитинка не подавилася (уникати круглих дрібних типів пасти).
До того ж їсти макарони 2-3 рази на тиждень цілком достатньо.
Раніше ми повідомляли, як зробити, щоб макарони не злипалися і не прилипали.
Також лікар називала найшкідливіший вид макаронів.