Врач рассказала, с чем нельзя совмещать макароны, чтобы не набрать вес

Из чего делают макароны

Согласно ГОСТу в составе макарон должны быть мука и вода. Также могут быть яйца, молоко, сливки, помидоры или сок шпината, свеклы.⠀

Есть два вида муки:

Группа А - мягкие сорта пшеницы;

Группа Б - твердые.

Эксперт говорит, что традиционно твердые сорта пшеницы приравнивают к цельнозерновым, но это не всегда так. Потому что при изготовлении любого сорта муки зерна пшеницы могут очищать или нет.

Поэтому следует обращать внимание не на сорт, а на то или целое зерно (цельнозерновая мука). Ведь именно в оболочке и зародыше содержатся самые полезные витамины и микроэлементы.

От макарон набирают вес?

Врач говорит, если есть постоянно одни макароны, можно набрать вес.

"Возможно кого-то удивлю, но калорийность макарон примерно такая же как булгуру, гречки или риса. Калорийным блюдом макароны делают соусы на основе сливок, сыр", - говорится в сообщении.

В частности, врач объяснила, что в:

100 г вареных макарон = 170 ккал;

100 г пасты карбонара = 317 ккал.

Поэтому прежде всего следует сменить соус. В меру используем сливки и сыры.

Не стоит совмещать макароны с отбивными, жареными котлетами, сосисками, ведь они придают блюду калорийность. Лучше выбрать нежирное запеченное или вареное мясо, птицу, рыбу, консервированный тунец, кисло-молочный творог или грибы.

Кроме того, готовить макароны стоит к состоянию "аль денте", не разваривать, тогда будет больше пользы.

Врач отметила, что вес набирается не от макарон, картофеля или бананов, а от переедания в целом.

С какого возраста можно макароны

Маргарита советует давать детям макароны только с 6 месяцев. Важно выбрать правильную форму макарон, чтобы ребенок не подавился (избегать круглых мелких типов пасты).

К тому же есть макароны 2-3 раза в неделю вполне достаточно.