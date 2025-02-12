Лікар розповіла, чи справді можна захворіти на вітрянку вдруге

Часто вітрянку називають хворобою дитячого віку. Але іноді вона може повертатися в дорослому віці і є певні фактори, які до цього призводять.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
За словами медика, можна, але є певні обставини. Більшість людей, які перехворіли на вітряну віспу, розвивають до неї стійкий імунітет. Однак є можливість захворіти на неї вдруге.
Вірус, що викликає вітряну віспу - вірус вітряної віспи-зостер (VZV) - може залишатися неактивним в організмі і з часом активуватися, що призводить до оперізувального лишаю.
Люди можуть захворіти вдруге, якщо перехворіли на вітряну віспу до 6 місяців. Немовлята до 12 місяців можуть не виробити достатньої кількості антитіл після хвороби внаслідок незрілості імунітету.
Також, якщо була дуже легка форма вітряної віспи під час першого випадку захворювання - без висипу.
Вітряна віспа дуже заразна і передається легко. Вірус поширюється через дихальні частки, які потрапляють в повітря, або через контакт з рідиною з пухирців висипу
Можна заразитися, якщо перебуваєте в одному приміщенні з хворим не менше 15 хвилин, торкаєтеся до пухирців хворого, торкаєтеся предметів, які контактували з рідиною пухирців.
Також можна заразитися, якщо торкнутися висипу людини з оперізувальним лишаєм.
Вітряна віспа - це захворювання, яке розвивається, коли ви вперше заражаєтеся VZV. Після того як ваша імунна система бореться з інфекцією, вірус може сховатися в нервах вашого тіла. Це сплячий вірус.
Коли VZV прокидається або реактивується , це викликає оперізуючий герпес.
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