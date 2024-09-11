Місяць у комі. У Львові лікарі врятували дитину після ускладнень вітрянки

Лікарі Рівного та Львова врятували однорічну дитину після ускладнень вітрянки. Дитина пережила зупинку серця та місяць медикаментозної коми. На її тілі утворилися глибокі рани.

Як боролися за життя дитини медики, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Наприкінці червня мешканка Рівненщини помітила на тілі доньки Мілани, якій був 1 рік і 9 місяців, висипку, яка характерна для вітряної віспи. Діагноз підтвердив місцевий педіатр. Під час огляду дівчинка Мілана почувалася нормально, але через годину її стан різко погіршився, а шкіра посиніла.

Дитину доправили до лікарні у Рівному уже із зупинкою серця. Там лікарям вдалося реанімувати дитину. Тиждень Мілану лікували у відділенні інтенсивної терапії. Після цього дитину у стані медикаментозної коми відправили до львівської дитячої лікарні святого Миколая.

"Наші лікарі вступили у боротьбу за життя малечі. Команда анестезіологів під керівництвом Яреми Безніска продовжували заходи інтенсивної терапії та через зонд живили виснажений організм висококалорійним та білковим харчуванням", - розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Водночас хірурги чистили і лікували глибокі рани на тілі дитини, які місцями сягали вже м'язів та кісток. Це одне із ускладнень вітрянки, яке має назву "флегмона" – гнійне запалення м'яких тканин.

"Вітрянка це передусім вірус, який дуже знижує наш імунітет. І всі мікроби, які живуть на шкірі, під шкірою уже не мають стримуючого фактору, активно розмножуються та проникають через пошкодження. Тобто, наша маленька пацієнтка просто розчесала висипку і в ці маленькі ранки проникли мікроби. Такі запальні процеси можуть дуже швидко поширюватися – усього за кілька годин", - пояснила хірургиня лікарні святого Миколая Лариса Шевченко.

У цій лікарні Мілана пробула у комі близько 3 тижнів. Коли опритомніла, її рани вже були достатньо чистими. Тоді на ушкоджені ділянки хірурги пересадили власну шкіру дитини з лівого стегна.

"Клапті прижилися. Згодом дівчинка почала самостійно їсти та пити. А перші кроки після коми зробила із командою наших фізичних терапевтів", - розповіли медики.

Зараз Мілана вже вдома. У вересні дитині виповниться 2 роки.

Медики рекомендують батькам щеплювати малюків від вітряної віспи. Ця вакцинація здатна вберегти від можливих важких наслідків вітрянки, хоч і не входить до календаря обов’язкових щеплень.