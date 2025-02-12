Врач рассказала, действительно ли можно заболеть ветрянкой во второй раз

Можно ли дважды заболеть ветрянкой

По словам медика, можно, но есть определенные обстоятельства. Большинство людей, которые переболели ветряной оспой, развивают к ней стойкий иммунитет. Однако есть возможность заболеть ею во второй раз.

Вирус, вызывающий ветряную оспу - вирус ветряной оспы-зостер (VZV) - может оставаться неактивным в организме и со временем активироваться, что приводит к опоясывающему лишаю.

Люди могут заболеть во второй раз, если переболели ветряной оспой до 6 месяцев. Младенцы до 12 месяцев могут не выработать достаточного количества антител после болезни вследствие незрелости иммунитета.

Также, если была очень легкая форма ветряной оспы во время первого случая заболевания - без сыпи.

Как можно заразиться ветряной оспой

Ветряная оспа очень заразна и передается легко. Вирус распространяется через дыхательные частицы, которые попадают в воздух, или через контакт с жидкостью из пузырьков сыпи

Можно заразиться, если находитесь в одном помещении с больным не менее 15 минут, прикасаетесь к пузырькам больного, касаетесь предметов, которые контактировали с жидкостью пузырьков.

Также можно заразиться, если коснуться сыпи человека с опоясывающим лишаем.

Чем опоясывающий лишай отличается от ветряной оспы

Ветряная оспа - это заболевание, которое развивается, когда вы впервые заражаетесь VZV. После того как ваша иммунная система борется с инфекцией, вирус может спрятаться в нервах вашего тела. Это спящий вирус.

Когда VZV просыпается или реактивируется, это вызывает опоясывающий герпес.