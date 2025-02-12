Лікар розповіла, чи справді можна захворіти на вітрянку вдруге

Часто вітрянку називають хворобою дитячого віку. Але іноді вона може повертатися в дорослому віці і є певні фактори, які до цього призводять.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чи можна двічі захворіти на вітрянку

За словами медика, можна, але є певні обставини. Більшість людей, які перехворіли на вітряну віспу, розвивають до неї стійкий імунітет. Однак є можливість захворіти на неї вдруге.

Вірус, що викликає вітряну віспу - вірус вітряної віспи-зостер (VZV) - може залишатися неактивним в організмі і з часом активуватися, що призводить до оперізувального лишаю.

Люди можуть захворіти вдруге, якщо перехворіли на вітряну віспу до 6 місяців. Немовлята до 12 місяців можуть не виробити достатньої кількості антитіл після хвороби внаслідок незрілості імунітету.

Також, якщо була дуже легка форма вітряної віспи під час першого випадку захворювання - без висипу.

Як можна заразитися вітряною віспою

Вітряна віспа дуже заразна і передається легко. Вірус поширюється через дихальні частки, які потрапляють в повітря, або через контакт з рідиною з пухирців висипу

Можна заразитися, якщо перебуваєте в одному приміщенні з хворим не менше 15 хвилин, ﻿﻿торкаєтеся до пухирців хворого, ﻿﻿торкаєтеся предметів, які контактували з рідиною пухирців.

Також можна заразитися, якщо торкнутися висипу людини з оперізувальним лишаєм.

Чим оперізуючий лишай відрізняється від вітряної віспи

Вітряна віспа - це захворювання, яке розвивається, коли ви вперше заражаєтеся VZV. Після того як ваша імунна система бореться з інфекцією, вірус може сховатися в нервах вашого тіла. Це сплячий вірус.

Коли VZV прокидається або реактивується , це викликає оперізуючий герпес.